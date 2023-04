Laura Escanes muestra el gran parecido con su madre con su nuevo 'look': "Soy un clon"

Laura Escanes ha sorprendido a todos sus seguidores con su nuevo peinado. La influencer lució durante todo el día unas apretadas trenzas que, al deshacerlas, descubrió cómo su pelo se había rizado de manera natural.

Con esta nueva apariencia, la creadora del pódcast Entre cielo y nubes, demuestra el gran parecido que guarda con su madre, quien también tiene el pelo rizado. "Soy un clon de mi madre" confesó la joven a través de su cuenta de Instagram.

Para demostrar cómo ella y su progenitora son como dos gotas de agua, no ha dudado en hacer una comparativa con dos fotografías, una de ella y otra de su madre.

Laura Escanes enseña su nuevo peinado. lauraescanes/ INSTAGRAM

Pero no solo eso, tanto le ha gustado este nuevo peinado, que no ha dudado en realizarse toda una sesión fotográfica para inmortalizar este momento. Por ello, no sería de extrañar que la influencer pudiera llegar a sorprender de nuevo con un look parecido en el futuro.