Diversidad funcional con Yayo y Álvaro Cortés

A todos nos gusta sentirnos integrados, pero no siempre es así. Hay personas diferentes, personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad. Para ellos el día a día a día es muy distinto.

En este capítulo conoceremos a Yayo Cortés y a su hijo Álvaro, un joven de 18 años que tiene un trastorno del espectro autista (TEA). Ellos nos ayudarán a entender cuáles son los retos y los desafíos a los que se enfrentan familias como la suya cada día, sus sueños, cómo ven su vida en diez años.

Cuándo descubrieron que Álvaro tenía TEA (Trastorno del Espectro Autista), ¿sintieron que tenían suficiente información acerca de la situación?(Yayo) Fue un poco shock cuando nos dijeron que Álvaro tenía TEA. Yo le dije al psiquiatra “¿eso qué es?” No sabía lo que significaba.

(Álvaro) Para mí tampoco fue algo rompedor, porque sí que desde hace un tiempo yo tenía mis sospechas… Cuando eres un niño no te lo cuestionas tanto, pero cuando entras en la adolescencia dices “¡vaya! Esto me cuesta más que a los demás. Tengo dificultades en estas cosas que casi nadie tiene, ¿por qué es?”. Entonces yo, en su momento, empecé a leer cosas y tampoco me chocó cuando me lo dijeron. Fue más bien un “¡Ah, al final era esto!”.