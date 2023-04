Sandra Barneda, obligada a abandonar un plató por "primera vez" para no escuchar a David en 'La isla de las tentaciones'

Después de la decisión final de las parejas que han participado en La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco traerá la próxima semana los esperados reencuentros.

De esta forma, todas las parejas de la edición vuelven a verse las caras con Sandra Barneda como maestra de ceremonias. Unos lo hacen juntos, otros separados, pero todos tienen mucho que decir.

Los primeros en verse las caras serán Elena y David, que se marcharon por separado del concurso tras una tensa hoguera de confrontación. Su reencuentro, además, algo inédito en la historia del programa: Sandra abandonará el plató para no escuchar las palabras del joven. "No te he dado pie", le advierte, para, acto seguido, irse del plató: "¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar".

A su vuelta, la presentadora le deja las cosas claras: "Es la primera vez que tengo que abandonar un plató", señala la comunicadora, visiblemente molesta con David.

"Antes de la isla ella se lio con un chaval", acusa David a su ex, según se ve en el avance emitido por Telecinco. Además, María, su tentadora y la persona con la que decidió abandonar el programa, también acudirá al encuentro.