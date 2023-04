La publicación de fotografías en redes sociales se ha convertido en una de las prácticas más comunes de los usuarios. Existen muchos perfiles dedicados a contenidos diferentes y, uno de los que más está proliferando en los últimos tiempos es el caso de las madres influencers que utilizan la imagen de sus hijos para conseguir fama.

Ahora, Francia quiere prohibir que los padres de menores de edad suban sus imágenes a las redes sociales sin el permiso expreso de los niños. Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Eric Hadj, periodista francés, para conocer los detalles de esta nueva norma del país vecino.

"Esto se hace para proteger la vida privada de los niños. El Código Civil francés no protege a los niños antes de los 13 años y, hasta ese momento, pertenece a los padres. Los padres pueden publicar a los niños en todas partes. Una investigación ha comprobado que, a los tres años, los niños ya tienen más de 1.300 fotos publicadas por sus padres", ha explicado el periodista.

"Los niños no siempre dan su autorización", ha agregado Hadj que, además, ha agregado: "Interpol advirtió a Europa de que el 50% de las fotos de las redes pedófilas venían de las redes sociales. Esto es para proteger la publicación en estas redes. Hasta ahora, la ley ha sido bien recibida y nadie ha ido en contra".

De la misma manera, la ley pretende regular los ingresos generados por los niños en su faceta de influencers: "Muchos padres cogen a los niños como si fueran cosas. Ya no son niños, son como actores para conseguir muchos likes. Eso trae mucho dinero a los padres y la ley va a regular para que ese dinero sea bloqueado hasta los 16 años y los niños puedan disfrutarlo a partir de ahí. Que los padres no puedan tener poder sobre este dinero".

El matinal también ha contactado en directo con Carmen Florit, profesora de derecho en la Universidad Europea, quien ha destacado, en clara referencia a Verdeliss: "Los beneficios económicos que sacan esos padres son tremendos. Hay una youtuber muy famosa en nuestro país que salió en Gran Hermano, yo le calculé los ingresos y solo por las visualizaciones en YouTube consiguió, en el año 2017, 200.000 euros. Ahora será mucho más".

"Esta chica ha tenido a su octavo hijo, de hecho, publicó en directo el parto prematuro de su último hijo, con todo el riesgo que eso puede conllevar, e incluso todo el proceso en la UVI", ha agregado la profesora que también ha apuntado: "El problema es que los responsables de velar por los derechos fundamentales de sus hijos son los progenitores. En la legislación actual, si hay consentimiento de ambos, el niño puede salir. Su intimidad puede se violada o violentada siempre que no suponga un daño concreto a su honor porque sea una imagen impúdica".

"En España solamente tenemos sentencias cuando el padre o la madre no están de acuerdo con que el otro saque al otro en redes sociales. Lo que todavía no tenemos son sentencias en las que el Ministerio Fiscal haya intervenido de oficio para prohibir esto cuando ambos padres están de acuerdo a pesar de que la ley de 1996 y la nueva ley Rhodes lo prohíben expresamente", ha apuntado Florit.

Ante esto, Susanna Griso ha comentado el caso de Shakira y Piqué: "Ella se ha quejado de el padre lleve a los niños a un acto de la Kings League, pero ella los ha sacado en una entrevista en Estados Unidos en horario de máxima audiencia. Ahora ella está pidiendo privacidad, se queja mucho de los paparazzis...". De la misma forma, la periodista ha recalcado el caso de Ana Obregón que, desde el día que nació su nieta, Ana Sandra, la 'exhibe' en las redes sociales: "Ella siempre ha velado por que su hijo Aless no saliera en los medios y a ella la sobreexpone".

La presentadora del matinal de Antena 3 ha apuntado: "Los que estamos sobreexpuestos porque somos personas conocidas tenemos que ser especialmente vigilantes con nuestros hijos. Nuestros hijos crecen. Yo he sido, en esto, muy combativa. He denunciado a los medios porque los han sacado sin velar sus rostros. Cuando ellos crecen, y lo digo yo, que tengo dos hijos mayores, lo último que quieren es verse en las redes. Al menos, en el caso de mis hijos, no quieren ser famosos. Ellos no tienen ninguna culpa de que su madre sea famosa".

"Les pediría a los padres que se vean en esa tesitura que hagan esa reflexión porque sus hijos no siempre son bebés. Luego tienen 17, 18 o 19 años, tienen amigos... Aunque tú como madre seas beligerante y quieras proteger a tus hijos incluso en los tribunales, cuando esos niños cumplen 18 años no se les respeta porque les acaban desvelando las caras y los sacan. En muchos casos sacan imágenes de cuando estaban contigo y tenían cuatro o cinco años y tú no querías que se mostrasen y las muestran ahora porque como ya han cumplido 18... Ahí yo veo una brecha", ha sentenciado Susanna Griso.