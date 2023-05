Gemeliers: "Nosotros nunca hemos sido políticamente correctos"

Aunque ya habían hecho sus pinitos en la música, no fue hasta 2014, con solo 14 años, cuando saltaron a la fama gracias a la primera edición de La Voz Kids. Una década después, y tras un año de parón, los Gemeliers siguen buscando su sitio en la industria, ahora, con su nuevo single, Beber x Beber, una canción que supone un giro en la trayectoria musical de los hermanos Daniel y Jesús.

Destaquen una cualidad y un defecto de cada uno.D: Jesús es una de las personas más perfeccionistas que existe. Tiene mucho genio y a veces es demasiado casero: su casita, su novia, su familia, el gimnasio... Y yo le digo 'por Dios, vente conmigo a tomarte una cerveza al parque o una copita' y él me dice 'no, no, no. Voy a mi casa bro', 'yo he quedado' o 'estoy con mi novia' (risas). En lo que se refiere a nuestra trayectoria, nosotros no podemos separar el trabajo de la amistad, ni de la familia. Está todo mezclado. Todo tiene que ser muy disciplinado.

J: La mejor cualidad que tiene Daniel es la rapidez a la hora de componer. Me parece buenísimo. Hay muchísimo compositores en este país, pero me parece que mi hermano es top. Como defecto creo que debería de relajarse a la hora de hablar y comunicarse con la gente. Mi hermano y yo nos conocemos a la perfección y a mí no me importa, pero cualquier persona de la calle con la que esté hablando puede malinterpretar su tono alto y sus gestos. Pero en el fondo somos muy buenos los dos.