Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero para valorar la actualidad de la semana. En esta ocasión, el periodista ha aprovechado para lanzar, a modo de broma, un dardo por el nuevo fichaje de Iván Redondo como analista en el matinal, lo que ha supuesto que su conexión con el programa de Antena 3 se haya pasado a los martes.

"Yo quería saber qué tiene Iván que no tenga yo", bromeaba Alsina, a lo que Susanna Griso ha respondido: "¿Sabes qué pasa? Que le hemos fichado de aquí a las elecciones y vamos con un Informe Redondo todos los lunes. Se nos juntaba todo, a Ayuso, a Redondo.... Y digo, si le doy pie a Carlos, se va a quedar un espacio muy reducido y lo que he hecho es proteger tu franja".

Tras esto, Iván Redondo ha apuntado que la 'guerra' entre Podemos y Sumar está suponiendo un descenso en las opciones de Sumar, algo que se muestra en los sondeos de intención de voto. En opinión del analista, la opción de Sumar se ha presentado demasiado pronto. Una postura que comparte Alsina, quien ha destacado que las declaraciones de Yolanda Díaz a Jordi Évole resultan difíciles de interpretar y que, además, la líder de la formación morada tuvo que haber dicho algo cuando Iglesias la eligió a dedo: "Dos años después, está haciendo ese ejercicio de emancipación".

Según el periodista, una de las características fundamentales de Yolanda Díaz es su buen talante: "Se la ve como una persona que evita el choque y la confrontación. Mónica García se desmarcó rápidamente de la tutela de Pablo Iglesias, cosa que no hizo Yolanda Díaz. Yo, en su momento, dije que me parecía una falta de respeto a Yolanda Díaz, un comportamiento machista, que la colocaba a ella en una situación difícil".

Respecto a la unión entre el Partido Popular y el PSOE para pactar las cinco enmiendas de la ley del 'Solo sí es sí', Alsina ha recalcado: "El hecho de que se entiendan los dos grupos mayoritarios de la Cámara es una situación inédita. Solo dura una semana para la cuestión de la ley del 'Solo sí es sí'. Ahora no solo negocian, sino que pactan cómo va a quedar el Código Penal. Escuchamos a la ministra Pilar Alegría diciendo que el PP es un partido antisistema e igual esta misma semana que pactan no conviene decir esto. Vemos al PP que no tiene mucho interés en que Sánchez le agradezca lo que está haciendo por él".