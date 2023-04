Republicanos británicos planean sabotear la coronación de Carlos III en Londres

Republicanos del Reino Unido han puesto el ojo en la coronación de Carlos III, prevista para el próximo 6 de mayo en Londres, un evento en el que participarán más de 6.000 miembros de las Fuerzas Armadas en la que será la mayor operación militar ceremonial en 70 años.

Pero el grupo Republic, que pide abiertamente la abolición de la monarquía en el Reino Unido, planea realizar una manifestación en The Mall, la vía que une el Palacio de Buckingham con Trafalgar Square, en pleno centro de la capital londinense, para sabotear esa ceremonia.

Desde su página web piden a los británicos que luzcan ese día camisetas amarillas y carteles con el lema 'Not My King' (no es mi rey), y que se empiecen a congregar en Trafalgar Square desde primera hora de la mañana.

"El sábado 6 de mayo los ojos del mundo estarán puestos en la coronación. Este es el momento en el que haremos nuestra objeción fuerte, visible e imposible de ignorar. Comprométete a sumar tu voz por una república", afirman en su web.

Asimismo, según el diario Daily Mail, se están planeando protestas contra la coronación de Carlos III en todo el Reino Unido, especialmente en las capitales de Gales y Escocia.

Así, en Cardiff, los republicanos que abogan por una república galesa planean reunirse en la estatua de Aneurin Bevan al mediodía y celebrar un gran "almuerzo republicano".

En Escocia, se planea una marcha por la independencia en Glasgow durante la coronación de Carlos III y simultánamente se llevará a cabo una protesta en el Monumento Nacional de Edimburgo.