Yaiza Tejera, de 'La isla de las tentaciones', se opera para aumentarse el pecho: "Es muy fuerte el cambio"

Yaiza Tejera, una de las tentadoras de la sexta edición de La isla de las tentaciones, se ha sometido a una operación quirúrgica para aumentar y corregir el tamaño de su pecho tras confesar, en reiteradas ocasiones, que llevaba años sintiéndose acomplejada hasta tal punto que evitaba mirarse en el espejo.

La entonces soltera favorita de Álex Sánchez en el reality desveló a sus fans de Instagram que se había operado el pecho y, además, detalló paso a paso como fue todo el proceso. Aunque aún no ha podido ver el resultado definitivo, Yaiza Tejera dejó claro que está muy feliz con su intervención estética.

"Desde que me empezaron a crecer no era lo que yo quería para mí. Se volvió un complejo que ya no quería seguir teniendo", expresó la joven de 22 años, quien también desveló que se trasladó a una clínica de Barcelona para acabar con la inseguridad que le daba su pecho.

Yaiza Tejera también dejó claro que su "historia es profunda" y que ha dado el paso porque se trata de una intervención consigo misma, "ya no solo a nivel físico, sino también mental". "Al final todos los pechos son bonitos. Cada uno con su forma y tamaño, pero yo me miraba al espejo y no me sentía bien con mi imagen y quise hacerlo por mí y por verme mejor", afirmó en un story.

Sobre la operación estética, aseguró que "es muy fuerte el cambio" y que "muy pronto" sus seguidores podrán ver el "antes y el después" de su operación. "Me puse 360 (una noventa), algo natural y conforme a mi cuerpo", desveló la tentadora sobre el talla exacta que tiene ahora su pecho y añadió que su prioridad era corregir que sus senos estuvieran muy separados.

A pesar de que la joven posó en bikini durante su paso por el reality, lo cierto es que para ella era un tema bastante complicado. "Qué paradójico que enamorarse sea algo tan innato y, sin embargo, quererse a uno mismo nos cueste a veces oda la vida", expresó en una post en el que posaba en traje de baño. No obstante, ahora, parece que todos sus complejos se han esfumado y se encuentra a la espera de quitarse el vendaje para poder presumir de su cambio físico.