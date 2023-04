Sarah Ferguson no está invitada a la coronación de Carlos III

No son ni todos los libros que ha escrito hablando sobre los entresijos de la familia real británica ni una mala relación con Carlos III de Inglaterra, que de hecho le tiene un gran aprecio, y ni siquiera son los pecados de su exmarido, el príncipe Andrés, duque de York. Es tan sencillo como que Sarah Ferguson hace casi 30 años que no pertenece a la Firma y, por ello, no asistirá a la coronación del nuevo rey.

Y eso que la celebración de tan especial fecha en la abadía de Westminster el próximo sábado 6 de mayo tiene previsto congregar a cerca de 2.000 personas en su interior. Pero al confeccionar la lista de invitados han pesado otros factores antes que la buena relación que aún guardan Fergie y Carlos III.

Aunque se rumoreó que podía ser por una mala relación con la reina consorte Camila, la razón es mucho más sencilla, como han explicado desde el diario The Sun: ya no es parte de la familia real británica ni se la considera como tal, por lo que otras figuras como aristócratas, amistades, mandatarios iternacionales o incluso el príncipe Harry tienen preferencia.

Además, el citado medio recuerda que Sarah Ferguson sigue de momento viviendo en la residencia The Royal Lodge con su exmarido, el príncipe Andrés, aunque ambos están esperando una mudanza forzada por las necesidades del nuevo monarca. A pesar de utilizar dicha casa, Fergie no tiene función real dentro del organigramda de Buckingham Palace, por lo que su asistencia no se sustentaría con razones de peso.

"Había que establecer unos límites para ella, al menos en ocasiones tan protocolarias como esta. El espacio es limitado y había que tomar decisiones difíciles", ha desvelado una fuente cercana a la familia real.

Esa decisión, por ejemplo, no fue tan complicada en las últimas navidades, pues Fergie las pasó con los Windsor en Sandringham tras ser invitada expresamente por Carlos III, quien le tiene un cariño parecido al que le tenía su madre, Isabel II. Sin embargo, en esta ocasión serán sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York, quienes asistan a la Coronación.

"La reina era especialmente considerada con ella y Carlos fue muy generoso al dejar que se uniera a las celebraciones navideñas. Pero lo cierto y verdad es que el príncipe Andrés y Fergie llevan separados más de 30 años. Ella no puede esperar aparecer en la lista de invitados", ha añadido la fuente.

Sarah Ferguson, antes de que saltara a la luz la noticia, ya reveló en el programa Loose Women que pretendía ver la ceremonia por televisión, aunque entonces se pensó que era una broma. "En lo que a mí respecta, puedo decir que [ese día] me voy a comer un sándwich de 'pollo a la coronación' en mi salón. Y creo que Carlos va a ser un gran rey, con la maravillosa Camila a su lado", afirmó.