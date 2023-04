Tamara Gorro responde a los ataques a su físico tras "la que se ha montado" por posar en bikini: "Cuidado"

Tamara Gorro ha dicho basta y ha alzado la voz contra las críticas que, de forma recurrente, recibe en las redes sociales por su aspecto físico. Comentarios hirientes que han llegado esta vez a raíz de una publicación en su Instagram donde sale en bañador.

De esta forma, "después de la que se está montando", señala la influencer, esta ha querido dar la cara y responder. Tras verbalizar algunos de los comentarios que recibe, como "eres un palo", "cómo te pones esa falda ajustada", "estás excesivamente gorda" o "se te marcan los huesos", la valenciana recuerda que "opinar, señalar o juzgar" puede llegar a ofender.

"Estar gordo o delgado puede ser una elección, pero también puede ser un problema. Y nadie tiene la obligación de tener que dar explicaciones del porqué esta así", advierte. "Cuidado, porque tus palabras pueden provocar mucho daño y prolongar esa lucha contra ese problema", denuncia Tamara, que asegura que es la misma sensación que cuando no podía tener hijos y la gente le presionaba para que formara su propia familia porque se le "pasaría el arroz".

Ella cree que la gente que opina de su físico es para hacer "daño". Sobre su cuerpo, aunque dice que no tiene un "cuerpazo", tampoco considera que sea "un horror", como dicen algunos usuarios. "Si algo he aprendido es a mostrarme tal y como soy, con mis más y con mis menos, y a no tener que estar dando explicaciones del porqué. Mi estado físico lo sé yo y, evidentemente, quien quiero que lo sepa y debe saberlo".

Sobre los comentarios t la repercusión que ha tenido su fotografía, señala: "No estoy dolida, pero cuando se genera un revuelo así, lo más sencillo es hablar y ya está". Y advierte de nuevo: "Cuidado, porque podéis ofender, no sabéis por lo que está pasando esa persona".