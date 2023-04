Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates', repasa los 7 pecados capitales 'cometidos' por el programa en estos años

"No se va a quedar otra temporada perfecta para encontrar el amor". Así comenzó Richard Pena, el actor encargado de la voz en off de First Dates, la entrega de este lunes, donde el espacio de Cuatro celebró su séptimo aniversario.

Esta noche celebramos los 7 años de @firstdates_tv ! A por el 8! No os lo perdáis! Un placer equipo! ☺️ — Richard Pena (@Richard_Pena_M) April 17, 2023

"En el programa hemos cometido los siete pecados capitales: Gula, porque aquí se come mucho y bien; pereza, porque ayudamos a la gente en casa a relajarse y desconectar", afirmó Pena.

Y continuó enumerando los siguientes pecados capitales: "Ira, porque, a veces, hemos tenido abandonos; avaricia, porque queremos todo el amor siempre".

❤️ No hay nadie mejor que nosotros para ayudar a enamorarse a toda España ❤️



🥂 Quédate con nosotros a celebrar los siete años de #FirstDates17A en @cuatro 🔴 https://t.co/WVToYCzqrN pic.twitter.com/Ghv3iwLFmu — First Dates (@firstdates_tv) April 17, 2023

"Envidia, porque, en ocasiones, vemos parejas y pensamos que ese amor lo queremos nosotros; lujuria, porque todos sabemos lo que pasa después de algunas citas", explicó el barcelonés.

Concluyó con el último pecado: "Y soberbia, porque no hay nadie mejor que nosotros para ayudar a enamorarse a toda España. Por eso y, gracias a los espectadores, llevamos ya siete años juntos".