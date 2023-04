Álex se marcha de 'La isla de las tentaciones' con un nuevo amor tras enfrentarse a Marina: "Sería hipócrita no irme con ella"

Marina y Álex protagonizaron dos infidelidades que hicieron resonar las alarmas de las villas con fuerza. Ella mantuvo una cercana relación con Manuel, el tentador que acabó abandonando por no sentirse valorado. Álex, por su parte, llegó a tatuarse la inicial de su tentadora.

Al comienzo dela hoguera final de La isla de las tentaciones, Marina dejó una pulsera que pertenecía a su pareja encima del asiento que este ocuparía. Cuando él llegó, tiró la pulsera con desprecio.

La discusión principal fue con motivo de que Álex pensaba que Marina había mantenido relaciones sexuales con Manuel o Miguel, los dos tentadores con los que más congenió. "No he llegado a más, te lo juro", se justificó ella.

"Ves, cuando follas, se nota", encaró Marina a Álex cuando se proyectaron las imágenes del chico haciendo 'edredoning' con Yaiza, la tentadora, en la villa. "Con ella -Yaiza- tengo una conexión real, ilusión", explicó él tras las imágenes.

Tras una hoguera complicada, donde ambos se echaron muchas cosas en cara y recordaron los sentimientos bonitos que aún tenían por el otro, Sandra Barneda anunció que debían tomar la decisión final.

Marina se marchó sola, mientras que Álex decidió irse "con un nuevo amor": "Necesito curar mi corazón y creo que la persona que he conocido aquí me va a respetar. Sería muy hipócrita no irme de aquí con ella.", dijo sobre Yaiza, con quien se marchó muy ilusionado.