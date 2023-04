Belinda, a Broncano: "En tu programa me has enseñado las peores cosas"

MOVISTAR PLUS+

Tras visitar el pasado jueves El Hormiguero y a Pablo Motos, la cantante Belinda acudió a La Resistencia para presentar su nuevo single, Edén, que también es el tema de la cabecera de la serie Bienvenidos a Edén, que se estrena el 21 de abril en Netflix.

La hispanomexicana (nacida en Madrid y criada en México) le recordó a Broncano lo que le sucedió en su anterior visita al espacio de Movistar Plus+: "En tu programa me has enseñado las peores cosas".

"Aquí descubrí quién era El niño polla y ya sé quién es Nacho Vidal. Ya tuve suficiente con lo que vi en tu pantallita", le dijo la invitada al presentador.

"Ese momento fue sensacional", admitió el jienense. "Solo veo esas cosas en La Resistencia, pero no vuelvas a enseñármelo, por favor", le pidió la cantante.

Broncano mostró las imágenes de la cara de Belinda el día que vio un vídeo porno en el programa: "Te pasaste un poco esa vez. Que mis padres están viendo esto y siempre estoy hablando de porno contigo", añadió la hispanomexicana.

Y es que la visita de la cantante al programa no fue muy agradable para ella, ya que casi vomita en un momento de la entrevista cuando Broncano machacó un bollito de Pantera Rosa en una taza: "Lo estoy pasando muy mal", afirmó Belinda.