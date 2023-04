Las bonitas palabras de Manuel a Lydia en 'La isla de las tentaciones': "No me quiero despertar y no tenerte a mi lado"

Manuel y Lydia necesitaron ver la realidad que escondían las imágenes y darse las explicaciones necesarias en la hoguera final de La isla de las tentaciones para poder tener su final feliz.

Ambos se saludaron con dos besos, algo que sorprendió a la presentadora, Sandra Barneda. "No sé por qué se los he dado. No la he visto así de seca y sin sentimientos en mi vida", explicó Manuel.

Durante la charla, se dieron cuenta de que, tanto en la prueba del espejo como en el del soltero vetado, ninguno se entendió. "Yo vi reproches, desilusión, enfados, que te ibas sola", expuso el joven. "Quería decir que estaba enfadada por lo que decías, no por lo que hacías", contestó Lydia.

"En mi villa me llaman Sor Lydia", le dijo ella a su pareja cuando este le echó en cara sus actitudes con un tentador. "Claro, en comparación con tus compañeras, sí", respondió él.

Finalmente, tras ver las imágenes donde ambos sufrían por la experiencia, Manuel le dedicó unas bonitas palabras a su novia: "Aquí he aprendido a sufrir por ti y a valorar lo que hemos construido. Vale a pena sacrificar todo por una vida juntos. Si tengo algo claro es que no me quiero despertar y no tenerte a mi lado".

Ambos decidieron salir juntos de la experiencia, concretamente Lydia salió en brazos de un Manuel que se mostró muy enamorado y feliz por haber superado la prueba satisfactoriamente.