Laura reconoce en la hoguera final que 'La isla de las tentaciones' le ha cambiado la vida: "Ahora me quiero a mí misma"

Laura y Alejandro comenzaron la hoguera final de La isla de las tentaciones de una manera muy fría. El modelo le negó el saludo a su, aún, novia: "Me has faltado el respeto ya, has quedado retratada".

"Hasta que no he llegado aquí, no he visto lo que quería de verdad", reconoció Laura, que descubrió en el programa que su vida con su pareja no era la que deseaba. Alejandro se sentía engañado: "Te entiendo, pero es que a mí me decías todo lo contrario".

Durante la conversación, el chico acabó entendiendo el punto de vista. Incluso Sandra Barneda tuvo que interceder para que entendiera que no había engaño, puesto que se había dado cuenta dentro de La isla.

A pesar de todo, se mostró muy dolido por la infidelidad que su novia protagonizó con Saúl. "Siempre has criticado eso y lo has hecho", le echó en cara. "Quería hacer las cosas bien, y cuando vi que de verdad me apetecía, lo hice", se justificó ella.

Laura agradeció al programa la oportunidad: "La isla de las tentaciones me ha cambiado la vida. Salgo de aquí siendo una mujer segura y que se quiere a sí misma". Ambos decidieron marcharse solos.

Sandra Barneda puso el broche final dedicándole unas palabras a Laura: "Si uno no se quiere a sí mismo, es imposible que pueda querer a nadie. Es uno de los principios del amor. Espero que empiece tu verdadera historia de amor, contigo misma".