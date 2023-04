Mercedes Milá, Miguel Bosé y el extraño cosquilleo de abrazarse de nuevo

"Ay, Miguel, no me agobies". Y le abraza. Mercedes Milá se acurruca encima de Bosé. Así finiquita el (breve) debate sobre vacunas y posibles contraindicaciones. Ya está, ya pasó. Lo que les separa no puede dinamitar todo lo que les ha unido.

Miguel Bosé ha acudido a Milá versus Milá para reencontrarse con probablemente la periodista que le hizo las entrevistas más especiales. Había una admiración incontrolable que Mercedes nunca disimuló. Al contrario, la utilizó como honesto reclamo de sus programas. Cuatro décadas después, han revivido momentos estelares de cuando Miguel Bosé tenía una popularidad pública sin fisuras. Era belleza, era modernidad, era democracia.

Un programa sobre el paso del tiempo, sobre cómo éramos antes y cómo somos ahora. Una vez más, los brillantes ojos de curiosidad de Milá han conseguido que el invitado se relaje y se abra hasta ser generoso para pronunciar situaciones que en pocas ocasiones ha reconocido en público. La bisexualidad, la relación con su madre, la vida con Nacho Palau...

Pero dan igual los titulares y declaraciones de la entrevista. Porque, sobre todo, este encuentro contagia la extraña sensación de cuando te encuentras con un amor imposible al que siempre has querido mucho y que hace años no ves. Entonces, el cariño brota. Y la felicidad de volver a tocarse corre por el cuerpo. Sin embargo y a la vez, ese cosquilleo de sentimientos de abrazar de nuevo, de compartir complicidad de nuevo, es agridulce. Porque el tiempo nos cambia. Incluso puede percatarte que ya no reconoces a esa persona del todo. Ya no es como era, tal vez ni siquiera nunca fue como creías que fue. Aunque quieres seguir abrazándola. Por lo vivido. Y por lo imaginado.