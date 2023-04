La petición de William Levy a sus fans, en 'El Hormiguero': "No me manden comida"

William Levy fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero, donde acudió para presentar su nueva serie, Montecristo, que se estrena el 21 de abril en Movistar Plus+.

Pablo Motos destacó que al actor cubano le gusta el personaje del conde desde muy joven: "Creo que todos en algún punto de la vida hemos querido vengarnos o hacer justicia sobre algo", contestó el invitado.

El presentador también comentó que Levy es el productor de la serie: "Siempre me encantó la producción porque me gusta cuidar mucho el producto. He trabajado en proyectos donde el productor no ha cuidado bien lo que he hecho y al final tu trabajo sale perjudicado. Como productor tienes la oportunidad de opinar un poco más", explicó.

"¿Tú te has vengado alguna vez?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3. "Quizá sí, pero en cosas pequeñas, para poner a alguien en su lugar", respondió el actor.

"Aunque, obviamente, sí he sentido ganas alguna vez de vengarme, pero tienes que ver si tiene sentido perderlo todo por eso. Lo que de verdad vale la pena es poder controlar ese animal que llevas dentro".

En Montecristo hay escenas de acción, pero también íntimas, y para prepararlas, Levy y sus compañeros tuvieron una coach de intimidad para realizarlas.

"Es algo nuevo que yo no sabía, ella me preguntó si estaba bien enseñando el culo y me sorprendió… Se me hizo más difícil hablar con ella que con la actriz y el director", afirmó el cubano.

Y añadió que "la verdad, es algo necesario porque ha pasado algunas veces que alguien dice que se sobrepasó y así queda todo negociado antes y además, hay una persona que lo chequea todo".

"¿Puedes certificar que el culo que sale es tuyo?", quiso saber Motos. "Sí, es el mío. Lo cierto es que hacer las escenas es una cosa, pero ver tus nalgas con dos mil personas en la premiere de la serie no será lo mismo", admitió el intérprete.

Motos también comentó el éxito que tiene Levy entre sus fans: "El rodaje fue el año pasado, en exteriores llegaron incluso a parar la Gran Vía por los fans… ¿Puedes concentrarte así?", le preguntó.

"No es difícil para mí concentrarse en estas situaciones, uno se acostumbra. El público en España se comportó tremendamente bien y tengo que agradecer eso", le respondió el cubano.

Aun así, también comentó que, en ocasiones, alguna fan no entiende los límites: "Sí, alguna vez se han enfadado porque no les puedes dedicar el tiempo que quieren", confesó el actor.

"La popularidad hay que saber llevarla, manejarla. Siempre pienso en el dolor que le puedes causar a alguien que te admira si le dices no. Yo siempre intento decir a todos que sí", señaló Levy.

Por último, el presentador contó que, en una ocasión, una seguidora le había mandado 150 tarrinas de helado como regalo al intérprete: "Sí, es verdad, y siempre les digo a las fans que me regalen lo que quieran, pero que no me manden comida porque no sé de dónde viene y tengo que cuidarme mucho", afirmó el invitado.