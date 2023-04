Esperanza Aguirre se tira encima un café en 'Todo es mentira' y desata las bromas en plató: "Queda artístico"

Todo es mentira ha vivido un divertido momento este lunes. Y es que Esperanza Aguirre ha sufrido un incidente en el programa de Cuatro: la política se ha derramado encima el café, manchándose notablemente la camisa.

No obstante, los espectadores no han podido ver el incidente, pues se ha producido durante la publicidad. "Incluso en las pausas publicitarias no cesa el lío en este plató", ha introducido Risto Mejide.

El presentador ha explicado entonces lo ocurrido: "Hasta Esperanza Aguirre se ha tirado el café por encima, fijaos". El público ha comenzado a reír, y la cámara ha dejado ver a la política, también con una sonrisa en la cara, y con una mancha en la camisa que dejaba constancia de lo ocurrido.

"¿Pensabas que iba a ser un secreto, Esperanza?", ha comentado Marta Flich. "Queda hasta artístico y todo", ha bromeado el presentador. Por su parte, Virginia Riezu ha dado la pincelada final: "Una mancha de café saca la mancha de otra cosa".