El domingo por la noche se emitió una entrevista en la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo haber presenciado comportamientos machistas por parte de Pedro Sánchez ("absolutamente, yo y toda España", le dijo a Jordi Évole). Sus palabras, enmarcadas en una conversación sobre la forma de negociar de Sánchez y Pablo Iglesias, que ha sido objeto de la misma crítica, han causado gran sorpresa entre las ministras socialistas del Gobierno, que han negado de lleno el machismo del presidente.

A primera hora de la mañana le preguntaban a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por estas "actitudes machistas" aludidas por Díaz. Entre risas, Calviño respondía: "Pero... ¿Del presidente Sánchez? No, es que estoy sorprendida, porque si hay alguien que ha demostrado con hechos que este es un Gobierno feminista con un presidente feminista es él". Acto seguido, la titular de Economía enumeraba las medidas "feministas" impulsadas por el Ejecutivo de Sánchez: "Las leyes para equiparar la baja de maternidad y paternidad, reducir brecha de género, subir el salario mínimo interprofesional, equiparar pensiones...".

Paralelamente ha salido a defender al presidente la titular de Defensa, Margarita Robles, quien ha asegurado que no había visto estos comportamientos de los que hablaba la ministra de Trabajo. "No he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno [...] Si ella lo ha visto, que explique cuándo", ha subrayado Robles.

La ministra de Defensa ha aprovechado para devolver otro de los dardos lanzados por Yolanda Díaz, esta vez contra el encargado del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante la entrevista emitida el domingo por la noche, la líder de Sumar dijo que, en caso de llegar a presidenta, pondría a cargo del Ministerio del Interior a alguien que "haga cumplir los Derechos Humanos en nuestro país". La afirmación podría implicar que, si hubiera estado en su mano, Díaz habría cesado a Grande-Marlaska después de que 23 inmigrantes murieran en la valla de Melilla el pasado junio.

Pero a Margarita Robles no le parece oportuno cargar la responsabilidad de la tragedia de Melilla sobre los hombros de Marlaska. "No está bien decir que un ministro tiene que dimitir cuando tú formas parte de un gobierno", ha señalado Robles horas antes de que la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, se sumase a la defensa de Pedro Sánchez.

Desde la sede de Ferraz, Alegría ha asegurado que "se pueden decir muchos adjetivos de Pedro Sánchez, pero este es el único término que no utilizaría para definirle". Alegría ha querido rehuir "las opiniones personales" y ha agradecido el respaldo del presidente a lo largo de su carrera política. Tratando de quitar hierro al asunto, ha insistido en que su partido está "a las cosas del comer, a las realmente importantes". "Si me voy a la realidad más objetiva, gracias a Sánchez tenemos el gobierno más feminista de la Unión Europea", ha zanjado.

Durante la rueda de prensa ofrecida en Ferraz, la portavoz socialista se ha referido a otras declaraciones de la misma entrevista, en las que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo calificó a Marruecos de "dictadura".

Díaz dijo tener "clarísima" su postura sobre el Sáhara Occidental, que "por supuesto" no es la del Gobierno, y aseguró que trabaja con el país vecino cada día, pero que este es "una dictadura". Alegría ha abordado este asunto con un tono institucional, limitándose a comentar que la posición de Díaz "no es la del PSOE", y que la postura del Ejecutivo "quedó clara en la última reunión de alto nivel" mantenida el pasado febrero.

También la exministra de Industria y actual candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha negado que Sánchez sea machista. "De ninguna manera", ha enfatizado, subrayando que "la configuración del Gobierno pone de manifiesto que es un gobernante feminista [...] que defiende la igualdad entre hombres y mujeres".