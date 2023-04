Carla Simón se retira de la lista de Junts en Les Planes d'Hostoles (Girona)

La directora de cine y guionista Carla Simón ha anunciado este lunes que finalmente no formará parte de la candidatura de Junts en Les Planes d'Hostoles, Cogolls i les Encies (Girona) de cara a las elecciones municipales de mayo ante la "lectura descontextualizada" que considera que se ha hecho de su participación.

"Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes. Por este motivo, he decidido retirarme de la lista que apoyé simbólicamente como suplente independiente", ha sostenido Simón en un comunicado en el que ha remarcado que su participación era simbólica y ocupaba el puesto número 10 como independiente.

"No soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas"

"Sigo creyendo firmemente en la política local, donde lo importante son las personas con proyectos ilusionantes para sus comunidades y no las siglas de los partidos. No tengo duda de que el grupo de Pablo O’dell liderará Les Planes d’Hostoles con cuidado e inteligencia, y animo a la gente de mi pueblo a valorar su programa electoral", ha zanjado.