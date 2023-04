Víctor Sandoval ha vuelto a Sálvame después de bastante tiempo sin trabajar en Telecinco. El colaborador ha señalado estos días a Lydia Lozano como la responsable de que él "se quedara sin trabajo". Este lunes, la tertuliana aludida se ha defendido de esta acusación.

"No voy a hablar de una persona que me congela", ha comenzado Lydia su defensa. Y es que Sandoval había detallado en la tertulia de Telecinco que tenía el nombre de Lozano en el congelador de su casa, puesto que hace todo lo posible por mantener su silla en la cadena, aunque dañe a compañeros.

La colaboradora ha desvelado entonces su última intervención con Sandoval: "El jueves santo, cuando salimos de aquí, lloré por las palabras que me dijo, como que resucito muertos. Me dijo: 'Perdóname por lo que te he dicho, pero tenía que subir la audiencia'".

El aludido no ha tardado en defenderse: "Todo lo que hablas es inventado. No digo en el programa, sino cuando mal mete fuera". "En mi vida ha hablado de Víctor Sandoval. Ni bien ni mal", ha defendido Lozano delante de todos los compañeros.

Sin embargo, su afirmación no ha convencido a Belén Esteban, íntima amiga del colaborador que ha regresado a la tertulia de Telecinco. "Estás mintiendo", le ha dicho la de San Blas a raíz de todos sus comentarios. "Yo no tengo nada que ver con el trabajo de Víctor Sandoval. Que se fuera fue por un asunto contractual", ha defendido Lozano, alterada.

Sandoval aseguró previamente que Lozano era responsable de que él tuviera que pedir un crédito, pero Lydia ha continuado insistiendo: "Yo no tengo nada que ver. Me va a venir la mierda de los problemas de Víctor... Si yo tuviera tanto poder, no me habrían traído a cierta gente".