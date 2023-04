El PSOE saca pecho por la gestión en materia de vivienda: "Nosotros estamos con la gente, el PP con los fondos buitre"

La portavoz de PSOE y ministra de Educación Pilar Alegría ha seguido el camino marcado por Pedro Sánchez este domingo y ha dedicado el grueso de su comparecencia de este lunes a presumir de la política de vivienda del Gobierno, que en los últimos días se ha marcado varios tantos en esta materia. Más allá del desbloqueo en el acuerdo con ERC y EH Bildu sobre la ley de vivienda, el presidente Pedro Sánchez anunció el domingo la movilización de 50.000 casas de la Sareb para alquiler asequible y el compromiso de aumentar del 3% al 20% el parque público de vivienda en los próximos años. Políticas que Alegría ha halagado desde Ferraz, tildando la norma acordada como "una de las más importantes de la legislatura, porque da respuesta a un derecho constitucional y convierte la mercancía en derecho".

La ministra ha calificado la norma como un "logro de país" que ayudará a poner en pie "el quinto pilar del Estado de Bienestar", y ha hecho una defensa íntegra de la gestión del Ejecutivo, "frente a la del Partido Popular, que durante la crisis y el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo con la burbuja y la especulación", con "los fondos buitres y la ley de la selva".

Alegría se ha referido a la movilización de viviendas del Sareb y ha aclarado que "hay 14.000 viviendas ya habitadas", "21.000 que están ha disposición de las comunidades autónomas" y "terreno disponible para construir 15.000 viviendas más".

Un anuncio que llega en plena precampaña y que el Ejecutivo utiliza para compararse con las políticas de vivienda del último gobierno del Partido Popular. En esta línea, Pilar Alegría ha señalado que "Mariano Rajoy destinaba a vivienda 425 millones y el actual Gobierno contempla este año 3.500 millones de euros, ocho veces más". La portavoz ha recordado igualmente otras medidas en la misma materia, entre ellas "el bono joven del alquiler, con un presupuesto de 400 millones de euros invertidos" y "la inversión de más de 4420 millones de euros destinados a rehabilitación de vivienda".

Pero más allá de medirse con el Ejecutivo de Rajoy, la portavoz socialista ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo al actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado sábado tildó a la ley de vivienda de "vergüenza" y acusó al PSOE de "agachar las orejas ante quienes viven en las casas de lo demás" por no incluir "ni una palabra de la okupación" en el articulado.

Pero el PSOE hace oídos sordos a las palabras de Feijóo, a quien acusa de falta de "rigor y seriedad" por no apoyar la norma ni detenerse a estudiarla. "El PP liberalizó el escaso parque público para vendérselo a fondos buitre", ha comentado la ministra, que también ha incidido en la gestión de Feijóo en el gobierno de Galicia. Alegría ha reprochado a Feijóo que entre 2015 y 2018 no movilizase más de cinco viviendas protegidas al año desde la Xunta. También ha criticado que el líder popular no ofertase viviendas de alquiler social en Galicia -excepto una en 2018- y ha zanjado: "Si Feijóo tiene una alternativa a la ley de vivienda, mejor que sea seria".

La ministra Alegría no ha querido dar más detalles sobre la movilización de vivienda pública anunciada durante la convención municipal celebrada este fin de semana por el PSOE en Valencia, si bien ha asegurado que el martes, tras aprobarse la medida en el Consejo de Ministros, se trasladará más información.

El PSOE lo apuesta todo a la vivienda en precampaña

A las puertas de la campaña electoral, el PSOE parece tener claro que la gestión en materia de vivienda es una de sus bazas decisivas de cara al 28M. De ahí que el Ejecutivo tenga la intención de aprobar este martes el plan de movilización, que Sánchez pudo anunciar delante de 4.000 personas en la clausura de la convención municipal. Ya el domingo, el líder del Gobierno quiso compararse con Rajoy, quien creó el Sareb (el "banco malo", dice Sánchez) y terminó dejando "una deuda de 35.000 millones de euros". "Con el PP siempre pasa lo mismo, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas", apuntó Sánchez en Valencia.

Por otro lado, pese a que fueron ERC y Bildu los que se llevaron el tanto del desbloqueo de la ley de vivienda, anunciado por los parlamentarios Oskar Matute y Pilar Valluerga, el Ejecutivo trató de rentabilizar el pacto rápidamente a través de un tuit de Sánchez y sendas declaraciones de ministras socialistas en los medios.