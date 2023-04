El segundo trabajo de Marisa Martín Blázquez: "Se me conoce por la tele, pero no se sabe lo que soy"

Tras el nacimiento de Ana Sandra, todo lo relacionado con Ana Obregón está en el punto de mira, y prueba de ello es el libro póstumo de su hijo. Aless Lequio. El chico de las musarañas, como se llama la obra, ya se encuentra en su segunda edición y no son pocos los que han decidido opinar sobre la obra.

Prueba de ello ha sido la periodista Marisa Martín Blázquez, colaboradora de Fiesta. Pero, a diferencia del resto de sus compañeros de plató, ella tiene una opinión mucho más fundada que la de los demás. Y es que no solo es periodista, como así ha confesado en el programa.

"Le gustaba mucho leer, la filosofía, y tenía mano con la pluma. Sé de lo que hablo porque soy agente literario y sé cuando alguien tiene mano para la escritura", ha asegurado la madrileña cuando hablaban sobre el libro.

Aunque para nadie es sorpresa la afición por la literatura de la periodista, lo que no se habrían imaginado sus compañeros es que también está metida en el mundo editorial. Así lo confesó a la revista Semana "Se me conoce por la tele y por la crónica social, pero lo que no se sabe es que soy agente literario".

En esta segunda faceta de Marisa, su trabajo se basa en ayudar a la promoción de autores noveles. Por ello, sus palabras en lo relacionado con el libro que Ana Obregón y su hijo escribieron tienen un peso más importante de lo se pudiera imaginar.

De esta manera, la agente literaria ha explicado que la bióloga se apoyó de la ayuda de un editor para "escribir lo que ella cree que hubiera podido poner Álex en ese libro". Además, Marisa apoyó las declaraciones de Lequio, por lo cual el libro, más que un manuscrito estructurado, sería solo los pensamientos de Aless a modo de diario.