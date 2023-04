Este año se espera que la diada de Sant Jordi sea de "récord". Con unas expectativas "muy buenas", el próximo domingo las calles de todos los municipios de Cataluña se llenarán de paradas con libros y rosas para celebrar por todo lo alto este día tan señalado.

Entre las características de esta edición, los organizadores han destacado la gran oferta de libros que habrá este año diciendo que será "la más grande de la historia" para que todos tengan la oportunidad de "encontrar el libro que necesitan".

Entre las novedades literarias, destacan algunos nombres, como el de Carme Elias, Dolores Redondo, Javier Castillo o Ragnar Jónsson. Es por eso, que hemos seleccionado una serie de títulos entre los nuevos estrenos para recomendarlos.

'Cuando no sea yo', Carme Elias Planeta

'Cuando no sea yo' de Carme Elias

La actriz Carme Elias comparte un relato honesto y vitalista sobre el alzhéimer, enfermedad que padece desde hace tres años y que la ha apartado de los escenarios.

"A mi amigo Al no se le nota. No es ruidoso y no duele, no te parte el corazón y no te deja el cuerpo dolorido ni la autoestima en la basura. Es muy discreto. Simplemente te va abandonando de puntillas: un día se lleva una muda, otro día algún abrigo, otro día calcetines y así hasta que el armario se quede vacío. Solo con la estructura", con aceptación e ironía, Elias describe al alzhéimer mientras hurga en su memoria y narra su experiencia en un testimonio honesto y lleno de vida sobre su día a día con esta enfermedad.

Cuando no sea yo; Editorial Planeta, 2023; 224 páginas; PVP: 20,90 euros.

'Esperando al diluvio' de Dolores Redondo Editorial Destino

'Esperando al diluvio' de Dolores Redondo

La escritora de novela negra, Dolores Redondo, vuelve a las librerías con Esperando al diluvio, la historia de un salvaje asesino en serie que amenaza a toda una ciudad. Entre los años 1968 y 1969, John Biblia, bautizado así por la prensa, mató a tres mujeres en Glasgow y nunca fue identificado.

El caso sigue abierto a mediados de los años ochenta y el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington, siguiendo una corazonada, persigue la pista del asesino para arrestarle. En su búsqueda llega hasta Bilbao, justo unos días antes de que un diluvio arrase la ciudad.

Esperando al diluvio; Ediciones Destino, 2022; 576 páginas; PVP: 22,90 euros.

'La Dama' de Ragnar Jónasson Seix Barral

'La Dama' de Ragnar Jónasson

La Dama es la nueva novela negra del 'bestseller' islandés Ragnar Jónasson, autor de la exitosa serie Dark Iceland protagonizada por el detective Ari Thor. En esta nueva obra policiaca, nos presenta a Hulda Hermannsdóttir, una investigadora que sólo tiene quince días para resolver el caso más difícil de toda su carrera.

A las puertas de una jubilación que no desea, ya que no quiere enfrentarse a la soledad, a los sesenta y cuatro años, Hulda tiene la posibilidad de elegir un último caso antes de dar por finalizada su carrera como investigadora de la policía de Reikiavik. Y lo tiene claro; hace tiempo apareció una mujer muerta en una bahía cercana a la ciudad y un compañero cerró la investigación de manera abrupta, por lo cual nunca llegó a resolverse el caso. Ahora, Hulda se encargará personalmente de ello con un solo objetivo: dar con la verdad.

La Dama; Editorial Seix Barral, 2023; 352 páginas; PVP: 19 euros.

'El ángel de la ciudad' de Eva Garcia Saenz de Urturi PLANETA

'El ángel de la ciudad' de Eva Garcia Saenz de Urturi

La ganadora del Premio Planeta 2020, Eva Garcia Saenz de Urturi presenta El ángel de la ciudad, un libro en el que el protagonista, un inspector de Venecia llamado Kraken, tiene que decidir entre elegir saber que les sucedió a sus padres o la familia que ha creado con su mujer Alba y su hija Deba.

Una obra donde las leyendas y la figura del Ángel de la ciudad mueven los hilos de una vertiginosa trama repleta de amor al arte y de la búsqueda de la propia identidad.

El ángel de la ciudad; Editorial Planeta, 2023; 284 páginas; 21,90 euros.

'La joven del pelo rojo' de Buzzy Jackson SUMA

'La joven del pelo rojo' de Buzzy Jackson

La joven del pelo rojo es la primera novela de Buzzy Jackson. Tras visitar el Museo de la Resistencia en Ámsterdam, se inspiró para escribir la historia de Hannie Shaft, la mujer más buscada en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial.

Hannie era una joven estudiante de Derecho durante la Holanda ocupada por los nazis. A pesar de las condiciones en las que vivía, tenía grandes ambiciones para su futuro, sin embargo, se dio cuenta rápido de que sus seres queridos ya no estaban a salvo. Por eso, movida por el amor y la indignación se convierte en miembro de la resistencia, donde utiliza su sensualidad para ejecutar a sus enemigos. Mientras se adentra en un mundo de conspiraciones, engaños y asesinatos, los rumores corren como la pólvora entre enemigos y aliados. Todos saben de su existencia, pero desconocen su nombre.

La joven del pelo rojo; Editorial SUMA, 2023; 512 páginas; PVP: 20,90 euros.

'El cuco de cristal' de Javier Castillo SUMA

'El cuco de cristal' de Javier Castillo

¿Qué esconden los latidos de tu corazón? Tras sufrir un infarto, Cora Merlo, médico residente de un hospital de Nueva York, se somete a un trasplante de corazón. Durante su recuperación recibe la visita de la madre de Charles, el donante, y la invita a pasar unos días en Steelville.

Allí Cora se adentra en un hogar lleno de secretos y un misterio que se extiende durante veinte años. Además, justo el día de su llegada, desaparece un bebé de un parque público del pueblo.

El cuco de cristal; Editorial SUMA, 2023; 488 páginas; PVP: 20,90 euros.

'Delito' de Carme Chaparro Espasa

'Delito' de Carme Chaparro

La periodista presenta su cuarta novela negra: Delito. Un hombre es testigo de lo que parece ser, a primera vista, un suicidio colectivo. Sin embargo, tras las primeras investigaciones, las personas que saltaron al vacío el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, no tienen ningún tipo de relación.

En la obra de Chaparro, el lector se verá inmerso en una historia que no le dará respiro y que le mantendrá en vilo mientras acompaña por el infernal y desasosegante verano madrileño a sus protagonistas, entre los que destaca Santiago Munárriz, el especialista más carismático, para lo bueno y también para lo malo, del Instituto Anatómico Forense.

Delito; Editorial Espasa Libros, 2023; 504 páginas; PVP: 21,90 euros.

'En el corazón de Jane' de Helena Tur PLAZA & JANES EDITORES

'En el corazón de Jane' de Helena Tur

Todo el mundo conoce las obras de Jane Austen, pero no todos conocen su historia. Helena Tur trae una ficción documentada al detalle sobre como la autora de Orgullo y Prejuicio fue una joven que vivió la amistad y el amor como cualquier otro ser humano. En el corazón de Jane se adentra en la vida de la autora británica a sus dieciséis años, cuando vuelve a la Abadía de Reading donde estudió para dirigir una obra de teatro.

Allí vive toda clase de malentendidos amorosos mientras se enfrenta a un mundo que le exige un rol social que choca con su amor por la literatura. En esta batalla entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer, se forjará el carácter de Jane como mujer y como escritora y la inspirará a escribir su primer gran libro: Sentido y sensibilidad.

En el corazón de Jane; Editorial Plaza & Janes, 2023; 376 páginas; PVP: 20,90 euros.

'En la boca del lobo' de Elvira Lindo Seix Barral

'En la boca del lobo' de Elvira Lindo

La idea de pasar las vacaciones de verano en La Sabina no molesta para nada a Julieta, una niña de once años que llega hasta la aldea acompañada de su madre y que espera dejar atrás todos los problemas a los que no sabe poner nombre.

En ese verano eterno lleno de primeras veces, descubrirá que los cimientos del pueblo están hechos de secretos y recuerdos, de cuentos y leyendas y que el odio, el amor, el miedo y la esperanza habitan en las personas que la rodean, así como en ella misma.

En la boca del lobo; Editorial Seix Barrial, 2023; 272 páginas; PVP: 19,90 euros.