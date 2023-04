PSOE y PP llegan a un acuerdo para reformar la ley del 'solo sí es sí', que supera la primera votación

El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Ambos grupos parlamentarios han pactado este lunes incluir una serie de enmiendas a la proposición de ley impulsada por los socialistas a raíz del goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales que se inició al entrar en vigor la ley el pasado 7 de octubre y que ya suman 978, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los cambios han sido finalmente incluidos en el informe de la Ponencia, que ha recibido el voto favorable del PSOE, PP, PNV y Cs; y el rechazo de Unidas Podemos, ERC, Bildu y Vox.

Tal y como ha confirmado la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, antes de la Ponencia que se ha celebrado este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso, los socialistas han aceptado incluir en su texto las enmiendas número 57 y 64 propuestas por los populares. Estas sugieren, por un lado, corregir la despenalización que se hizo "por error" de la responsabilidad "de la persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante". Así, la enmienda modifica el artículo 173 del Código Penal "para solventar este hecho sobrevenido por la reforma de la sedición y elevar las penas hasta los límites preexistentes".

La otra modificación pretende enmendar otro error cometido con la tramitación de la ley de protección a la infancia, mediante la cual se destipificó la "distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años".

Aparte de esas dos enmiendas del PP, los socialistas han transaccionado —también con las populares— otras tres modificaciones. Una de ellas modifica el artículo 178 (el que define el consentimiento), para eliminar una precisión; y la otra el artículo 181 (el que tipifica las agresiones a menores de 16 años) en el que sustituye la palabra "circunstancias" por "modalidades" para referirse a los supuestos en los que puede producirse una agresión sexual (violencia e intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, por ejemplo).

El acuerdo llega, según fuentes del PP, después de que en los últimos días haya habido "contactos con el PSOE" para solucionar los fallos de la ley a través de la Ponencia que se celebra este lunes y en la que los grupos decidirán qué enmiendas introducen en la reforma.

De momento, los populares solo han conseguido introducir dos de la docena de enmiendas que registraron en la Cámara Baja (y otras tres transaccionales), aunque intentarán incluir "temas que han quedado abiertos", como la indemnidad sexual de los menores. "Mañana tendremos la Comisión, en la que se podrán modificar cosas de aquello que se da por cerrado hoy", ha aseverado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Marta González. El objetivo, según ha detallado, es "seguir trabajando" durante la tarde de este lunes para intentar añadir más cambios.

El PSOE resta importancia al acuerdo

En el PSOE, por su parte, quitan hierro al asunto y aseguran que las de hoy son "enmiendas de carácter puramente técnico", aceptadas para que el texto "sea lo mejor posible". "Lo que se hace es modificar artículos que estaban mal puestos", ha subrayado Andrea Fernández en los pasillos del Congreso. En ningún caso, ha aseverado, se ha alcanzado un "acuerdo sustancial" que implique un gran cambio en el texto respecto a la reforma que registraron los socialistas en el mes de febrero, y adelantan que no contemplan aceptar más enmiendas del PP.

También el PNV, que ha votado a favor tanto de las enmiendas como del informe, ha coincidido en que los cambios introducidos este lunes son "cuestiones muy técnicas" que "no afectan realmente al fondo" de la ley del 'sí es sí'. El diputado Mikel Legarda ha emplazado a los grupos a negociar entre hoy y mañana para introducir el resto de enmiendas que no han sido incluidas todavía y que también recogen correcciones, como la de prescripción de los abusos sexuales a menores de edad, que quedó fijada en la ley de infancia por error con dos plazos temporales: desde lo 18 años y a partir de los 35.

Discrepancia con los socios

El pacto no ha sentado bien a Unidas Podemos, que no tenía constancia del contenido del acuerdo hasta ya iniciada la reunión de la Comisión de Justicia. Para los morados, todo cambio técnico de las enmiendas esconde un trasfondo político. Lo mismo piensan los republicanos. La diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha lamentado el acuerdo PSOE-PP, "en contra de la opinión", ya no solo de sus socios de Gobierno, sino de los aliados habituales del PSOE en el Parlamento (Bildu y ERC). "No es una buena noticia para las mujeres", ha subrayado Vallugera, quien ha tildado el pacto de "muy decepcionante".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que el PP ha humillado al PSOE en la negociación de las enmiendas de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', para reincidir en la vuelta al antiguo Código Penal. La ministra pide al PSOE que rectifique y vuelva a alinearse con la mayoría de la investidura que, a su juicio, es la forma de proteger los derechos de las mujeres. La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a las preguntas de los periodistas, tras conocerse el acuerdo entre PSOE y PP para la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. (ATLAS)

Preguntada al respecto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido muy dura con sus socios del PSOE. "Lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista haciéndoles reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior de la violencia y la intimidación", ha aseverado durante una visita al Museo del Traje para visitar la exposición ¿Qué llevabas puesto?. Montero espera que de aquí al jueves, cuando se debatirá la reforma en el Pleno del Congreso, el PSOE "rectifique" y mande con ello un mensaje a la ciudadanía de que "los derechos de las mujeres no se negocian con el PP".

"Yo le pido al PSOE que negocie con la mayoría de investidura. Es incomprensible que las alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda o que las alianzas que sirven para proteger Doñana no sirvan para proteger los derechos de las mujeres", ha aseverado.