El consejo de un ingeniero a una dependienta que lleva 18 años con el mismo salario: "Cámbiate de empresa"

Un ingeniero almeriense, de nombre Javier Oliver, acudió al programa LaSexta Xplica este sábado como un miembro más de la grada de Xplicadores del programa. Durante la emisión, el joven de 29 años aconsejó a una dependienta, que lleva 18 años cobrando el mismo sueldo, cambiar de trabajo debido a que "la empresa no la está valorando".

Después de escuchar el testimonio de Marta Latas, empleada de H&M que desde hace 18 años cobra 1.100 euros trabajando 40 horas semanales, Javier Oliver no dudó reiterarle que se plantee cambiarse de trabajo. Para ello puso como ejemplo su empresa, cuya finalidad principal es primar "la calidad antes que la cantidad", siempre poniendo el foco en la armonía entre la empresa y el trabajador.

"Marta, como consejo y te veo una mujer muy válida, te lo digo de corazón... Cámbiate de empresa si ganas 1.100 euros y no te han subido el sueldo", sugirió el graduado en Ingeniería Agronómica a la mujer.

"Si tu me ofreces un trabajo me voy mañana, no hay problema. Llevo desde los 18 años trabajando. Soy válida. He tenido varias trabajos y soy trabajadora", fue la respuesta de Marta Latas, a quien rápidamente respondió Javier Oliver añadiendo: "Entonces no te valoran".

La dependienta afirmó que el ingeniero estaba en lo cierto y, de hecho, recordó que en su última reunión pidió que se le valore, "después de 17 años, como dependienta mayor". "Soy consciente de que cuando empecé no tenía el ritmo que tengo hoy... Pero, después de 18 años, no me pueden decir en la cara que no soy dependienta mayor", expresó en el plató, visiblemente molesta por la situación.

Ante esto, Javier Oliver volvió a reiterarle que "el empresario" no la está valorando. "A veces hay que hacer un cambio y donde no ganas no inviertas. Ella es una mujer válida. No tiene sentido que no haya tenido un aumento de suelto a lo largo de su trayectoria", aseguró.

Afra Blanco también tomó parte del debate reprobando los consejos de ingeniero. "¿Sabes cuánto han evolucionado los salarios?", preguntó a Javier Oliver para luego añadir que "la realidad del mercado laboral es que los empresarios no están permitiendo que los salarios suban, en términos generales".

Para zanjar, Afra Blanco dejó claro que "en la actualidad, los salarios no están creciendo mucho más de los 3 puntos porcentuales" y puntualizó que esto ocurría en "aquellos sectores donde los trabajadores están organizados y se lleva a cabo la conflictividad laboral".