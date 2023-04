Carabante paralizará 12 cantones de Madrid hasta acordar con la oposición su ubicación

Borja Carabante, delegado del área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, se ha comprometido este lunes a paralizar la construcción de 12 los 16 cantones de limpieza de Madrid hasta llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición sobre la ubicación de estas infraestructuras.

"Ante las quejas vecinales se ha decidido crear una comisión de estudio con los portavoces de la oposición y entre todos buscar la mejor solución, mientras no haya acuerdo no haremos ningún cantón de limpieza", ha explicado Carabante tras la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno Medio Ambiente y Movilidad. "Las instalaciones de limpieza, los cantones, son necesarias ejecutarlas en la ciudad de Madrid, pero queremos buscar las ubicaciones que menos molesten a los ciudadanos", ha continuado diciendo.

Los cantones de limpieza, estos puntos logísticos destinados al almacenamiento de maquinaria y vehículos municipales para la limpieza, llevan semanas y meses generando protestas vecinales por su instalación en zonas cercanas a las viviendas, como el caso de La Elipa donde la instalación se encuentra a 20 metros de las casas. Los vecinos están decepcionados y consideran que la instalación de unas pantallas acústicas no soluciona su problema. Carabante no ha hecho referencia durante su intervención a la pregunta de los grupos de la oposición sobre la existencia o no del estudio de impacto ambiental en esta zona.

Restos de basura en el cantón de La Elipa. Twitter: @NO_canton

Los últimos en unirse a estas protestas han sido los vecinos de Arroyo del Fresno y Montecarmelo. Estos dos serán parte de los que se paralicen por el momento. Carabante ha matizado que la planta de Arroyo del Fresno no es un cantón de limpieza sino un punto del servicio de limpieza urgente (SELLUR) del Ayuntamiento cuyo emplazamiento es provisional al igual que el de Montecarmelo.

Islazul continúa con las manifestaciones

Otros cantones como el de la calle Sinfonía, en el barrio de Cuatro Vientos; el de Camino del Pozo del Tío Raimundo, en Villa de Vallecas; el de Santeras, en Vicálvaro o el de Islazul continuarán ejecutándose tal y como estaba planeado. "Estos cantones ya se han analizado y continuarán, el de Islazul no afecta a las viviendas que se encuentran a 200 metros", según las declaraciones del delegado de Medio Ambiente y Movilidad.

Carabante ha insistido en que estos cantones son necesarios para mantener el servicio de limpieza de la ciudad. "Los cantones tienen que estar cerca de las calles, no tiene sentido que estén alejados de los viviendas porque se perdería mucho tiempo en su desplazamiento, lo que hay que hacer es que estén a una distancia suficiente para que no molesten a los vecinos, el caso de Islazul se encuentra a 200 metros de las viviendas y ese puede ser el criterio a adoptar para el resto".

Manifestación vecinos Islazul contra el cantón de limpieza. Plataforma de afectados del PAU de Carabanchel

En Islazul este domingo se ha organizado una nueva manifestación para pedir al área de Medio Ambiente que reconsidera la decisión de continuar con la construcción de este cantón a las puertas del centro comercial a 250 metros de las viviendas. La plataforma de afectados del PAU de Carabanchel tiene previsto reunirse este viernes con el número dos del área de Medio Ambiente. Las palabras de Carabante de este lunes han enfadado a los vecinos del PAU de Carabanchel que exponen que "no vamos a parar hasta que reubiquen el cantón, ya que sí hay alternativas". Han convocado otra manifestación para el próximo 23 de abril.

Este miércoles el delegado del área de gobierno de Medio Ambiente pretende reunir a los portavoces del resto de grupos políticos para poder buscar la solución a la ubicación de esos 12 cantones.