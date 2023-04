Ayuso ve en la movilización de pisos de la Sareb una "improvisación" de Sánchez y un intento de "eclipsar" a Madrid

Ni la ley de vivienda desbloqueada el pasado viernes ni la movilización de hasta 50.000 pisos de la Sareb para destinarlos a alquiler asequible. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no le satisface ninguno de los dos últimos grandes anuncios que ha hecho en materia de vivienda el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos y ha acusado a Pedro Sánchez de "improvisación".

"Me sorprende que el Gobierno a estas alturas empiece a buscar oportunidades y soluciones a la vivienda después de tanto tiempo", ha señalado la presidenta regional en una entrevista este lunes en 'Espejo Público'. "Resulta que un tercio de estas viviendas (de la Sareb) está sin construir, que la mayoría se han quedado en manos de los bancos porque no están en condiciones óptimas y que un tercio de las mismas actualmente están habitadas... luego ha sido una improvisación de Gobierno", ha abundado la candidata a la reelección por el PP.

Díaz Ayuso ha ido un paso más allá al confesar que sospecha que estos anuncios pretenden "eclipsar" los que está haciendo en los últimos días su Ejecutivo en este ámbito. "Es un gobierno que veo obsesionado con la Comunidad de Madrid y con siempre competir y colapsar todo lo que hacemos", ha opinado.

En el programa, la dirigente 'popular' ha vuelto a remarcar que como presidenta regional no aplicará los aspectos de la futura ley estatal de Vivienda que no sean obligatorios, como el tope a la actualización anual de las rentas del alquiler. De nuevo, ha expresado su intención de acudir al Constitucional contra este texto, que aún debe ser tramitado, aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que es probable que no entre en vigor antes de las elecciones de mayo y sólo podría interponer el recurso si revalida la confianza de los madrileños en las urnas.

"Podrá sonar bien (la nueva Ley) pero eso no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo", ha insistido Díaz Ayuso, que ha destacado dos de las líneas maestra de su gestión en la Comunidad en este ámbito: cambios legales para construir pisos a mayor velocidad y aplicar incentivos.

"Tenemos nuevos desarrollos urbanísticos, planes para ayudar a los jóvenes que sí quieren hipotecarse para que puedan acceder a la misma a través de avales o viviendas de gran calidad a un precio 40% por debajo del mercado o rehabilitación para sacar al mercado", ha detallado la presidenta aludiendo a iniciativas como el Plan Vive o Mi primera Vivienda, puestos en marcha esta legislatura. De nuevo, la presidenta ha señalado en la próxima será "la legislatura de la vivienda en la región".

Durante la entrevista, Díaz Ayuso no ha esquivado preguntas sobre otras cuestiones de actualidad, como las últimas declaraciones del presidente Sánchez sobre la ley del sólo sí es sí. "No es que pida perdón, es que no le queda otra porque los sondeos y las encuestas le demuestran que esto es quizás el punto final de un gobierno que se dedicó a gestionar sentimientos para gestionar poder y sólo el poder", ha aseverado.