Una prueba de fuerza acaba por subir de tono en 'Supervivientes' y Laura Madrueño tiene que intervenir: "No os hagáis daño"

Durante la última gala de Supervivientes los concursantes Asraf y Diego debían enfrentarse en un juego de fuerza que ofrecía un jugoso premio dadas las duras condiciones en las que viven en la isla: un masaje descontracturante y una abundante comida caribeña.

Así, ambos contendientes estaban muy motivados para ganar la prueba, que consistía en nadar hasta una boya flotando en el mar, cogerla y llegar con ella hasta la playa. La cuestión es que en este juego el contacto físico y arrebatarse la boya por la fuerza estaba permitido.

Lo que no entraba en las normas eran la agresión y las conductas peligrosas para el bienestar del otro, por lo que Laura Madrueño, la presentadora desde Honduras, les advertía antes de empezar: "No os hagáis daño".

Pero la cosa iba subiendo de tono y ambos concursantes se agarraban, forcejeaban, se sumergían en el agua... Asraf en un momento dado se quejaba incluso de su contrincante: "Me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador", denunciaba.

Finalmente y aunque Diego era el primero en coger la boya, Asraf conseguía arrebatársela y llegar con ella hasta la playa, algo que no acababa de asumir el otro, que se tiraba encima de Asraf.

Ante la escalada de tensión Laura Madrueño tenía que intervenir de nuevo: "Diego, levántate, por favor. La organización me pide que te levantes, ha ganado el juego Asraf", decía Madrueño para acabar con el forcejeo.

Finalmente, ya separados los dos contendientes, ambos se llevaban una última reprimenda: "No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno de los dos", les decía la presentadora.