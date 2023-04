Alejandra Rubio habla de su relación con Carles Aleñá: "¡Qué mala suerte que nos hayan pillado dándonos un beso!"

Hace una semana, Pronto publicó varias imágenes donde Alejandra Rubio y Carles Aleñá se besaban con pasión por las calles de Madrid. Unas instantáneas en las que ambos se dejaban ver muy cómplices, por lo que pronto se empezó a especular que los dos podrían haber empezado su propia historia de amor.

Y este ha sido el motivo por el que la hija de Terelu Campos ha querido hablar del vínculo que la une al jugador del Getafe FC en el programa Fiesta. Lo primero en lo que hizo hincapié la joven de 23 años ha sido en dejar claro que entre los dos solo hay un vínculo de amistad.

"Este chico no es mi pareja, somos amigos. ¡Qué mala suerte que nos hayan pillado dándonos un beso!", declaró la nieta de María Teresa Campos, visiblemente avergonzada por hablar de su intimidad de forma pública. "Estoy muy agobiada. No quiero hablar pero me toca comerme esto", expresó, dejando entrever que no le gusta que su vida personal vuelva a acaparar los focos mediáticos, como ocurrió hace tres meses cuando su historia de amor con Carlos Agüera llegó a su fin.

"Estoy en un momento de mi vida que estoy saliendo y entrando. No quiero etiquetar nada" aseguró la influencer, quien además, añadió que las cosas con el futbolista no fueron más allá de un beso. "En un momento concreto nos hemos dado un beso en la calle y no hemos hecho nada más", afirmó en el programa.

"Él tiene su vida y su profesión que no tiene nada que ver con esto. Yo no sé si esto es perjudicial para él. Él no pertenece a este mundo", manifestó. A pesar de que al deportista la repercusión que está teniendo la situación no le molesta, lo cierto es que es la primera vez que se ve en esta tesitura. "Esto no es culpa de nadie. Él sabía mi vida y yo sabía la suya. Él no está molesto, lo que pasa que se ha visto en una situación que no se ha visto nunca. Y yo lo entiendo", explicó en el espacio.