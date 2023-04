La angustiosa y desagradable actuación de un concursante de 'Got Talent: All Stars' en la que "desafía a la muerte" al "jugarse el pescuezo"

Este sábado Telecinco estrenó Got Talent: All Stars. Hasta allí acudió Fakir Testa, un viejo conocido del jurado que llegó con un claro objetivo, convencer a Risto Mejide.

"Participar en Got Talent España fue una de las mejores decisiones de mi vida. Además, te hice una promesa de que volvería con una propuesta más fuerte. Llevo muchos años entrenando este número en el que me juego literalmente el pescuezo", le dijo al publicista, antes de su actuación.

"La única intención de todo esto es que, mientras desafío a la muerte, sintáis la importancia de la vida", aseguró segundos antes de comenzar su espectáculo.

En él, Fakir Testa colocó sus pies frente al fuego, subiendo peldaño a peldaño una escalera de afiladas espadas, y colgándose del cuello de una de ellas.

Una actuación angustiosa y por momentos desagradable que dejó a todos impresionados. "De verdad que alucino contigo. Ya disfruté contigo, pero que alegría volver a verte. Al final entiendes que el faquir lo que quiere es hacerte sentir este tipo de sensaciones y emociones. Se me ha hecho corto", le dijo Edurne. "Me ha parecido muy buen número la verdad, a mí también se me ha hecho corto", coincidía Fernando Tejero. "Es la primera vez que disfruto de la actuación de un faquir. Quizás este es el comienzo de algo muy bonito. Enhorabuena. Me ha gustado", dijo, por su parte, Paula Echevarría.

Pero todos esperaban el veredicto de Risto, que llegó. "Un honor. Agradezco cuando hacéis una promesa, la cumplís y hacéis algo que demuestra que tenéis palabra", señaló el miembro más exigente del jurado.