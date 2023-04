Junts augura que el acuerdo de claridad que defiende Aragonès será el de la "brevedad"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este domingo contra el acuerdo de claridad que propone el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha augurado que "acabará siendo el acuerdo de la brevedad y de la soledad".

Durante la presentación de los cabezas de lista del partido para las municipales de la veguería del Penedès, que se ha celebrado en Vilafranca, ha explicado que será breve porque "ya nació muerto, pues en el Parlament de Catalunya la mayoría de fuerzas independentistas ya dijeron que no, y el Gobierno del Estado lo ha dejado claro".

Turull ha añadido que el acuerdo será "de soledad porque, viendo a los expertos que quieren poner al frente, queda claro que esto no va de cómo los catalanes" culminan lo que se votó y decidió el 1-O. En este sentido, ha arremetido contra la decisión de Aragonès de fichar a la politóloga Astrid Barrio, contraria a la independencia, como parte del grupo de expertos que auspiciarán este pacto.

El secretario general de Junts ha defendido que el gran activo del independentismo es su capacidad de movilización y ha acusado al Govern de "adormecer esta fuerza de la gente, secuestrar esta fuerza de la gente, y decir ‘tranquilos que ya lo haremos nosotros, lo haremos todo’". "Que no nos digan que no hay alternativas, porque las hay. Una cosa es que no les guste, que no estén dispuestos, pero alternativa hay, y pasa por justamente poner en valor los grandes activos de este país", ha dicho Turull.

Por otro lado, ha considerado que votar en las próximas elecciones municipales es la mejor respuesta ante el Estado. "Nosotros ni tenemos togas, ni las queremos, ni tenemos cloacas, ni las queremos. Tenemos una cosa muy potente que son las urnas y la fuerza de las urnas", ha afirmado.

Además, Turull ha criticado la gestión de la sequía en Cataluña por parte de la Generalitat. "Hoy ya la Unión Europea está advirtiendo de que el Govern no ha hecho los deberes, porque no hay esta actitud de escuchar, de estar, de anticiparse y de decidir" ha señalado, y ha asegurado que Junts no permitirá que, "como está pasando con la sequía, se acabe institucionalizando la incompetencia".

También se ha refirido al acuerdo de claridad el exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró, de Junts, y ha apuntado que "tiene menos consenso en el Parlament que una Declaración Unilateral de Independencia", según se desprende de las votaciones en el último Debate de Política General.

Lo ha dicho en declaraciones a El Nacional.cat, al que ha asegurado que Aragonès no repetirá en el cargo porque la militancia de JxCat no daría su aval para investirlo. "No volverá a tomarnos el pelo", ha advertido.

"Tengo la sensación de que el presidente Aragonès y Esquerra Republicana no querían este Govern e hicieron todo lo posible para que saltase por los aires. Esto es lo que acabó sucediendo y yo no lo califico de un error. Sencillamente, es que quizás el error fue investir a Pere Aragonès", ha dicho.

Ha hecho esta afirmación después de ser el hombre fuerte de Junts en el Govern de coalición hasta su ruptura en octubre del año pasado. El presidente de la Generalitat lo cesó al saber que conocía las intenciones del líder parlamentario de JxCat, Albert Batet, de reclamarle que se sometiera a una cuestión de confianza.

Para Puigneró, la legislatura de ERC "será como la de José Montilla" porque intentarán durar "todo lo que puedan", ya que no tiene el apoyo suficiente del Parlament. "Es evidente que Pere Aragonès, con sus acciones, ha generado una situación de desconfianza hacia la hoja de ruta que quiere llevar a cabo como presidente", ha señalado.