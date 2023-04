Adara Molinero, condenada a costas tras perder la demanda contra Amor Romeira

Amor Romeira demandó a Adara Molinero por injurias y calumnias. Este domingo, la tertuliana ha contado en Fiesta que le ha ganado en primera instancia la demanda que le puso a exazafata y en la que le pedía 15.000 euros de indemnización por un delito de injurias y calumnias. Ahora, y tal y como ha contado la canaria, el juez ha condenado a Adara a pagar las costas del proceso.

El 31 de enero de 2021 tuvo lugar un encontronazo en pleno centro de Madrid entre Adara y Marta Peñate. Amor Romeiro lo contó en sus redes sociales, por lo que la madrileña demandó a la canaria.

"Estoy tranquila y feliz. Nunca he atacado el honor de Adara", contaba este domingo Amor, cuando dio a conocer la noticia. "Estoy contenta porque mis abogados y yo hemos ganado en primera instancia una denuncia o querella, no sé cómo llamarla, que me puso Adara Molinero. Ahora en primera estancia he ganado, ella tiene derecho a recurrir, espero que si tiene ganas de hacerlo que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro, todo detallado que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos hecho ninguna falta a la verdad", ha detallado la canaria.

"Si tú te has peleado con Marta en la calle y sois las dos personajes públicos, tienes que entender que esto es notorio y que es público, que lo puedo contar y lo puedo tratar como información", ha explicado Amor, que no entiende el enfado de Adara con ella. "A mi me salpicó de manera colateral porque ella entendió que yo no debería de haberlo contado. Yo tengo libertad de expresión para hablar de un suceso que ocurre en la vía publica entre dos personajes públicos y que además era verdadero, que no estaba mintiendo", ha concluido.