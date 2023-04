La candidata de Podemos Asturias dice que no pudo reunirse con Belarra porque la dirección usó seguridad para evitarlo

La candidata de Podemos Asturies al Principado, Covadonga Tomé, ha denunciado este domingo que dirección del partido a nivel estatal recurrió a vigilantes de seguridad para evitar su encuentro con la secretaria general, Ione Belarra, en el acto celebrado ayer en Zaragoza.

En ese sentido, ha explicado que al momento de entrar en el recinto de la Fiesta de la Primavera con banderas de Asturias y un gaitero tuvieron dos personas del cuerpo de seguridad "siguiéndonos a todas partes y marcándonos estrechamente para que no pudiéramos acercarnos a las personas que estaban en el escenario".

Del mismo modo, han indicado que con la secretaria de Organización, Lilith Verstringe, solo pudo hablar dos minutos y que les emplazó a una conversación más tarde que nunca llegó.

La cabeza de lista ha atendido a los medios este domingo en Gijón junto a su número dos y tres, Laura Tuero y Xune Elipe, número dos de la candidatura, y ha denunciado que Belarra se negó a reunirse "con la representación de la candidatura elegida democráticamente".

Por todo ello, Tomé ve que la dirección asturiana y la estatal van de la mano para que "no fuera nuestra candidatura la que llegara a las elecciones de mayo". Del mismo modo, ha recordado que el periodo para el registro de las listas electorales se iniciará el próximo miércoles, día 19, y ha exigido a la dirección estatal y a la dirección asturiana interina "que la lista autonómica no se manipule, que no se introduzca de forma aleatoria a personas diferentes de las que ganaron las primarias".

"Que no se introduzca de forma aleatoria a personas diferentes de las que ganaron las primarias"

Por otro lado, Tomé ha criticado que Belarra no hiciera ninguna referencia a Asturias en su discurso donde repasó la tradición revolucionaria de la lucha obrera y ha mostrado su malestar ante el hecho de que el responsable de Podemos Asturies en funciones, Rafael Palacios, "estaba en primera fila, aplaudiendo este discurso en

el que Asturias ni siquiera tuvo una mención"

"Me imagino que a cambio de ese aplaudir sin protestar estará quizás todavía en Zaragoza decidiendo de qué manera van a manipular la lista antes del 19 de abril", ha indicado.