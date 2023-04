La trampa liberal

De un tiempo a esta parte se ha corrido el rumor de que la derecha tiene controlado el discurso de los impuestos en España. Ahora que comienza la campaña de la declaración de la renta… me gustaría pisar este charco. Vayamos por partes.

En primer lugar, soy un firme defensor de las cargas impositivas. Para quienes creemos que la redistribución de la riqueza es la base de la justicia social también entendemos que uno de los medios son los impuestos. Los impuestos son nuestro pago por disfrutar de los servicios públicos en nuestro país. Unos servicios públicos que son una envidia para muchos otros países, especialmente la sanidad pública, tan maltratada por los gobiernos de la derecha.

Son nuestros impuestos los que construyen los hospitales públicos, los centro educativos, las universidades…justo todo aquello que hace que el ascensor social funcione. Cuando alguien escuche que le proponen bajar los impuestos…que se haga la siguiente pregunta: ¿de dónde van a recortar si hay menos ingresos?

Por otro lado, nunca me dejará de sorprender la poca memoria que tenemos en este país. Habría que tener siempre en cuenta que cuando la derecha está en la oposición siempre habla de bajar los impuestos. Una vez conseguido el gobierno, te suben hasta el impuesto a «los chuches», que diría e hizo Rajoy. Y por último, me niego a no dar la batalla y que quede en el imaginario colectivo que la derecha ayuda a los más humildes. Ayuda a los ricos a que sean más ricos mientras estrangula nuestros servicios públicos. Para muestra, un botón:

Comparamos Madrid y Valencia, derecha e izquierda. Si cobras menos de 23.000 euros, pues en Madrid te ahorras 86, en Valencia, 147; si cobras casi 100.000 euros, en Valencia no te ahorras nada, pero en Madrid, 466; si tienes una fortuna de 1,5 millones, Ayuso te regala 7.500 euros y en Valencia pagas.

Según Ayuso, nos hemos ahorrado 557 euros en impuestos. Es decir, con esa media hay quienes se han ahorrado mucho gracias a los regalos fiscales de la presidenta. El resto... el resto seguimos igual, pero con menos servicios públicos.