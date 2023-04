Por qué 'Got Talent: All Stars' no puede con 'La Voz Kids'

Las imperfecciones nos hacen reconocernos. Normal, por tanto, Got Talent: All Stars lo vaya a tener difícil en la noche de los sábados de Telecinco. La propuesta ha consistido en juntar los mejores concursantes de las ediciones internacionales frente a Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría. Pero, claro, ni hay emoción -porque estos participantes no se juegan nada- ni hay conflicto -porque números tan perfeccionados no crean debate- y, sobre todo, ni siquiera es sencillo identificarse con ellos: la mayoría no hablan nuestro idioma y no comparten nuestra cultura.

Con estos mimbres, Got Talent: All Stars podría ser un zapping de relleno con las grandes actuaciones originales de los 15 años de Got Talent a nivel mundial, pero en Mediaset parece que han pensado que podía ser competitivo rejuntar lo ya visto. Hasta para rivalizar con otro estreno, La Voz Kids, que reúne todo lo que falla a Got Talent: All Stars: frente a la precisión de actuaciones que no ansían el triunfo -porque ya lo han conseguido en su país-, en Antena 3 fluye la espontaneidad de niños que no descifran el significado de la palabra "precisión".

Niños que representan nuestras comunidades autónomas. Niños que encima cantan con la ilusión de ver a sus ídolos entrañables. Incluso cantan con ellos. Salen a interpretar delante de unas sillas giratorias en las que se sienta un jurado que entremezcla referentes de generaciones de ayer y de hoy: Yatra, Aitana, Rosario Flores y Pablo López, mandando notas de voz a David Bisbal porque le está guardando el sitio mientras se puede incorporar al programa.

La Voz Kids desde uno de los estudios más grandes de la televisión en España, el teatro de Antena 3, transmite espectáculo bien engrasado, iluminado y empaquetado. Aunque comprendiendo que la tele extraordinaria no va de perfecciones. Como la vida, la tele consiste más en el equilibrio entre lo empático, lo honesto y la fantasía. Y siempre con un punto de sentirse como ese niño de La Voz Kids que todavía confía en que puede cambiar el mundo.

En Got Talent: All Stars, en cambio, hay una buena edición de vídeo, hay colosales números visuales, hay grandilocuencia, sí, pero a los jueces y los protagonistas les cuesta comunicarse entre sí. No porque no compartan un idioma, situación que se subsana con subtítulos, más bien porque no comparten un mismo imaginario cultural. La naturalidad, entonces, se siente forzada. Cuando Telecinco siempre ha sido lo contrario. De Emilio Aragón a María Teresa Campos, de Carmen Sevilla a Jorge Javier Vázquez. El éxito de Telecinco pocas veces ha ido de buscar lejos o en las altas esferas a sus estrellas, pues tenían claro que el firmamento de la sociedad son nuestros propios barrios.