La candidata asturiana de Podemos acude a la fiesta del partido tras no contestarle Belarra los mensajes: "Nos sentimos ninguneados"

La candidata de Podemos a las elecciones autonómicas de Asturias, Covadonga Tomé, que ganó las primarias a la lista promovida por la dirección del partido, acudió este sábado a la Fiesta de la Primavera del partido con la esperanza de reunirse con su secretaria general, Ione Belarra, de quien dijo que no le ha contestado los mensajes telefónicos.

Tomé hizo unas declaraciones a los medios de comunicación poco antes de iniciarse el mitin central de la Fiesta de la Primavera, en el que intervinieron siete candidatos autonómicos de Podemos pero no ella, ni tampoco la navarra, Begoña Alfaro, ni la extremeña, Irene de Miguel; las tres han expresado su apoyo a Sumar y a su líder, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El valenciano, Héctor Illueca, no estuvo por enfermedad, pero sí aparecía en el cartel.

Pese a todo, ella acudió al evento con otros miembros de su lista y seguidores con gaitas y banderas asturianas. Uno de ellos fue el ex secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ahora expulsado del partido por la dirección actual tras un enfrentamiento total entre las dos facciones de la formación en el Principado: la de Ripa y Tomé y la de la actual coordinadora autonómica, Sofía Castañón, con la que la dirección estatal logró retomar el control del partido en Asturias pero perdió las primarias para designar la candidatura a los comicios de mayo.

La candidata, que anunció ayer en sus redes sociales que, pese a todo, acudiría al evento preelectoral de Podemos, insistió en denunciar que "está teniendo verdaderas dificultades para poder hacer una campaña y para poder visibilizar" a los miembros de su lista, y justificó su visita: "Estamos aquí, entre otras cosas, porque nos apetecía venir a la fiesta de nuestro partido y nos apetecía poder hablar con Ione Belarra, con nuestra secretaría general, para que nos ayude a poner fin a esta situación tan atípica" de que un partido "en lugar de poner los recursos para la candidatura que ganó las primarias, haga todo lo contrario".

"Estoy teniendo verdaderas dificultades para poder hacer una campaña y para dar visibilidad a los miembros de mi lista"

Iré a Zaragoza a intentar reunirme con @ionebelarra. Ha sido imposible fijar una fecha previa. La política se hace con diálogo, más en los momentos difíciles. Agradecí que hace una semana apoyara a mi candidatura y me deseara suerte.

Pero... Os explico en este video pic.twitter.com/8tbb2zYEz2 — Cova Tome (@TomeCova) April 13, 2023

"Estamos en un partido en el que la voz de la militancia ha sido siempre y debe seguir siendo lo más importante y lo que verdaderamente se escuche", abanderó, pidiendo a la dirección estatal que "ratifique esa candidatura sin ningún tipo de modificación". Posteriormente confesó: "Nos sentimos bastante ninguneados".

Mientras Tomé hacía declaraciones a los medios de comunicación algunos militantes de Unidas Podemos la recriminaron por este motivo.

Tomé atestiguó que había enviado a Belarra "varios mensajes en Telegram que no han recibido contestación", pero quiso excusarla que "tendrá una agenda apretadísima", por ejemplo con la Ley de Vivienda, por cuyo desbloqueo quiso felicitarla. "A lo mejor la respuesta no llego porque verdaderamente no hubo tiempo, pero hoy estamos aquí para ver si la conseguimos", elucubró. "Venimos para tener una conversación amistosa, positiva, constructiva, que definitivamente y sin ningún tipo de duda ratifique la candidatura que ganó las primarias".