Belarra reivindica Podemos como la única izquierda verdadera en plena pugna con Díaz: "No somos un adorno del PSOE"

Podemos presume de fortaleza ideológica en mitad de su pugna con Yolanda Díaz por la hegemonía del espacio a la izquierda del PSOE. Este sábado, los morados sacaron músculo militante con un mitin multitudinario que sirvió como acto principal de la Fiesta de la Primavera que está celebrando en Zaragoza el partido este fin de semana. Y allí, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que su partido no quiere ser "un adorno del PSOE" ni estar "relegado a una esquinita del tablero".

Las palabras de Belarra no iban dirigidas a nadie en particular, pero son muy significativas porque Podemos se encuentra inmerso en una pugna con Sumar no solo por el peso de cada actor en las próximas listas a las elecciones generales, sino también para definir cuál debe ser la línea política a seguir por los partidos a la izquierda del PSOE en los próximos años. De ahí que la líder morada se refiriese a "la esquinita del tablero", precisamente en lugar donde se ha ubicado Podemos según dirigentes muy críticos con la organización, como su exnúmero dos Íñigo Errejón, ahora alineado con Díaz.

"Aquí estamos también, por mucho que le moleste a quienes quieren que la izquierda vuelva a ser la de antes, relegada a una esquinita del tablero, un adorno del PSOE, sin capacidad de decidir en la política de este país. Nosotras no somos eso y no lo vamos a ser", planteó Belarra al final de su discurso entre un torrente de aplausos que, junto al fuerte viento que acompañó todo el mitin, ahogaron las últimas palabras. "Repiten como un mantra que Podemos se hunde, incluso desde antes de 2015, lo han repetido cada día, y lo van a seguir repitiendo", pero el partido resistirá, prometió.

La secretaria general de Podemos, frente a una militancia entregada, quiso arengar a unos afiliados a los que pidió "valentía" para construir "esperanza" en el país, pero no como un "artificio" o "un discurso primaveral que no cambia nada", sino con "hechos concretos". Lo hizo porque, dijo, confía en que Podemos es la "herramienta política" de "los que no se callan ante las injusticias", y ese es el motivo de que haya tanta "insistencia" por parte -dijo- de sectores poderosos en que "Podemos se hunda" y "acabar" con el partido.

