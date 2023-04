Iglesias acusa a Díaz de "despreciar", "insultar" y "ningunear" a Podemos, pero insiste en defender la "unidad" con Sumar

Podemos se siente víctima de una campaña de "desprecios", "insultos" y "ninguneos" por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero aún así seguirá defendiendo la "unidad" con Sumar para las próximas elecciones generales. Esa fue la idea fundamental que quiso trasladar el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, durante su intervención en la Fiesta de la Primavera que está celebrando este sábado Podemos en Zaragoza, un evento con el que la formación quiere marcar músculo militante de cara a la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales y también de cara a su pugna con Díaz por la hegemonía a la izquierda del PSOE.

Iglesias fue el encargado de abrir este sábado el día grande de actos de Podemos con una charla sobre "Geopolítica, crisis neoliberal y democracia". Pero, pese al título de la mesa, el exlíder morado dedicó buena parte de su intervención a hablar de política interna y, más en concreto, sobre la relación entre Podemos y Yolanda Díaz, que pasa por uno de sus momentos más bajos a raíz de la ausencia morada en el mitin de presentación de Sumar de hace unas semanas. Ante un auditorio lleno de afiliados de Podemos, Iglesias se mostró comprensivo con "muchos militantes" que, dijo, están "muy dolidos y ofendidos". Pero, a la vez, pidió seguir apostando por la "unidad".

"Creo que esta formación tiene que seguir defendiendo la unidad. No siempre es sencillo cuando te insultan, te menosprecian, te ningunean, cuando todos los cañones mediáticos construyen un relato ofensivo contra ti, y entiendo que muchos compañeros exijan respeto, pero este partido tiene que tener altura de miras y demostrar que caminar juntos es condición de posibilidad de que cambien las cosas", argumentó Iglesias. No hubo mención expresa a Díaz ni a Sumar, pero la referencia fue muy evidente para todo el auditorio.

En la misma línea, Iglesias defendió que es imprescindible que Podemos se alíe con Sumar si Díaz quiere defender las esencias de la izquierda. O, dicho en negativo, acusó a la vicepresidenta de ser demasiado tibia cuando no sigue las directrices moradas. "En política, la importancia de las cosas que se dicen tiene que ver con el lugar desde el que se dicen. Por eso volvemos a vivir algo que ya hemos vivido en los últimos años muchas veces, el enésimo intento de matar a Podemos y conseguir que no exista, porque si Podemos no existiera habría alguien con capacidad de construir un discurso así que diga lo que Podemos dice de Europa, de la OTAN, de Ferrovial, de Juan Roig, de Ana Rosa, de los capitalistas despiadados", aseguró.

Por ello, Iglesias insistió en que la izquierda debe hacer frente común con ERC y EH Bildu para presionar al PSOE, y deslizó otra crítica más contra "muchos compañeros" -entre ellos Díaz- que, a su juicio, pretenden alejarse de los independentistas en lugar de tratarlos como "aliados estratégicos". "La alianza de Podemos, ERC y EH Bildu preocupa a muchos sectores del poder en España, y es la que hizo posible incluir al PSOE en un acuerdo que no les gusta. Cada vez que se ha intentado romper ese bloque los sectores no favorables a los avances sociales han logrado sus objetivos", espetó el exlíder de Podemos.

Más información en breve.