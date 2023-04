Matonismo lingüístico

A veces merece la pena volver a escribir sobre un tema para cerrar el círculo. En este caso para elevar el tono de la denuncia sobre el matonismo que ha sufrido la enfermera Begoña González que tuvo la inconsciente osadía de cuestionar en Tiktok la exigencia del "puto C1 de catalán" para poder opositar. Las informaciones que se han conocido, principalmente a través del diario El Mundo, subrayan lo acertado del concepto "dictadura blanca", que tomé prestado de Josep Tarradellas en su crítica al pujolismo, en mi anterior artículo cuando se supo que a la protagonista la habían puesto de patitas en la calle. La represalia laboral era evidente, aunque se maquilló bajo la fórmula de "extinción del contrato". Posteriormente hemos sabido que la enfermera González fue sometida a un durísimo interrogatorio, de carácter "policial", que duró unos 50 minutos, por parte de un instructor procedente del Instituto Catalán de Salud, es decir, nombrado por la propia Consejería que dirige Manel Balcells, en lugar de por un instructor del centro de la Vall d’Hebron.

Cuando las imágenes de la chica se hicieron virales, con millones de visualizaciones, el consejero reaccionó airado, anunció la apertura de un expediente y convirtió la denuncia de la enfermera gaditana en una afrenta intolerable contra el catalán que no iba a quedar sin respuesta. Y así ha sido. También hemos sabido que fueron interrogadas las otras cuatro chicas que aparecían en el vídeo, citadas como "presuntas culpables", exigiéndoles que se posicionaran en contra de su compañera. A ellas sí se les ha renovado el contrato. El inquisidor las interrogó exclusivamente en catalán aun sabiendo que solo una de ellas es catalana. La enfermera González precisó ayuda de un traductor en medio de un clima de profunda hostilidad.

Es un claro caso de abuso de autoridad, de matonismo contra quien se atrevió a cuestionar con desparpajo el requisito de poseer el nivel C1 de catalán para opositar cuando nada se le había exigido para ser contratada. Y sin que ello haya motivado problema alguno de atención a los usuarios. Es lógico que saber catalán sea un mérito e incluso un conocimiento exigible para ocupar una plaza indefinida que requiere comprender y atender oralmente al público en ambas lenguas oficiales. Pero no de la forma cómo se hace y pidiendo un nivel de conocimientos escritos avanzados para alguien que viene de otro territorio. Por otro lado, en cuanto a los aspectos formales del caso, el video se gravó en el tiempo de descanso de las enfermeras y, aunque no sea lo correcto, tampoco es la primera vez que se toman imágenes por parte de los profesionales sanitarios en las dependencias del trabajo. Nunca se había abierto antes un expediente por algo así. El nacionalismo en Cataluña actúa como una "dictadura blanca", fuerte con los débiles, vigilante sobre los límites de lo que se puede decir, y que ante cualquier desvío, por inocente que sea, lanza sobre el disidente su particular matonismo bajo el silencio de muchos.