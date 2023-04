Merche se emociona al ganar la gala de 'Tu cara me suena' tras imitar a Juanita Reina: "¡Va por ti, papá!"

Merche imitó durante la noche del viernes a Juanita Reina, con su famoso Lola la piconera en Tu cara me suena. La cantante se proclamó vencedora de la gala y se emocionó por los recuerdos que guardaba con la coplera.

El público ovacionó a la gaditana cuando finalizó su gran imitación, provocando sus lágrimas: "Mi madre me ponía esta película cuando era pequeña y me explicaba". También recordó a su padre, a quien le envió un beso al cielo y le dedicó la actuación: "¡Va por ti, papá!".

Los concursantes se contagiaron de la emoción. Anne Igartiburu rompió a llorar por el sentimiento tan grande que rodeó a Merche en la valoración. "Lo has hecho perfecto. Cuando alguien es artista, lo es, y tú lo eres", le dijo María del Monte.

Carlos Latre, por su parte, bromeó imitando al Rey Juan Carlos I: "Cuando han dicho que va a cantar la reina, me he acojonado. Luego has salido y lo has bordado, has sido una reina de verdad".

Merche se hizo con la victoria en el concurso, por lo que pudo donar 3.000 euros a una ONG: "Lo mandamos al comedor social de Cádiz, Virgen Poderosa. Dan comida, ropa a gente sin hogar a y a gente en riesgo de exclusión social. ¡Para mi Cádiz de mi alma y la gente que lo necesita!".