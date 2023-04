María Patiño aconseja a Isabel, mujer de Ginés Corregüela, tras sus duras declaraciones en el polígrafo del 'Deluxe'

Isabel, mujer de Ginés Corregüela, se enfrentó durante la noche del viernes al polígrafo del Deluxe. Allí, la mujer dio unas duras declaraciones acerca de su relación con el Superviviente: "Me sentí espiada y controlada por él".

La invitada brilló por su sinceridad en la prueba de la verdad de Telecinco. Reconoció que Ginés Corregüela le controlaba el móvil. Incluso intentó que su mujer se hiciera amiga de una de sus amantes, para saber más información acerca de Isabel.

"Un día me tomé una cerveza con ella, y cuando volví, Ginés me dijo todas las cosas que le había contado a ella", relató Isabel. "Me dijo que el camarero se lo había contado, pero yo hilé las cosas", continuó.

Además, también contó que Luisa, otra de las mujeres con las que le fue infiel su marido, le dijo mediante un estado de WhatsApp que "si su marido iba a casa con pintalabios en la camisa no era porque estuviera con un payaso".

Otra de las confesiones de la invitada fue acerca de la imposibilidad de divorciarse porque su marido no quería: "Ginés me amenazaba con quitarse la vida si nos divorciábamos".

Tras todo esto, María Patiño se levantó de su asiento, y con No dejes de soñar, de Manuel Carrasco, de fondo, aconsejó a Isabel: "Tienes 52 años y tienes la oportunidad de seguir soñando porque la vida está hecha para soñar".