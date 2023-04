Andrea Guasch desvela en 'Tu cara me suena' su relación con Miley Cyrus: "Me llamaba a las seis de la mañana"

Andrea Guasch imitó a Miley Cyrus en el tercer programa de Tu cara me suena. La concursante confesó en la entrevista previa con Manel Fuentes que era amiga de la cantante estadounidense cuando ambas estaban en Disney Channel.

"Miley era mi amiga", sorprendió Guasch a Manel Fuentes y Alfred García. "Me llamaba a las seis de la mañana, por la diferencia de horario, me contaba que le gustaba alguna persona y me pedía consejo", relató la concursante.

El presentador se sorprendió: "¡Hablabais de novios!". Alfred García quiso saber más acerca de la amistad. "Perdimos el contacto. Yo me quedé más en Disney y ella rompió con eso", explicó Andrea.

Ya fuese por la amistad de ambas, por el talento de la concursante o por ambas cosas, Andrea consiguió hacer una gran imitación de Miley Cyrus. Además, contó con un invitado muy especial mientras interpretaba Nothing breaks like a heart.

Su marido, Rosco, imitó a Mark Ronson, guitarrista de Miley Cyrus en la versión original de la canción. Subida en el techo de un coche durante la canción, Guasch consiguió la enhorabuena del jurado.