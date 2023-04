Míriam Rodríguez se marca una actuación "Chernial" en 'Tu cara me suena' y Chenoa protagoniza la primera caída de la edición

Míriam Rodríguez pudo imitar a Cher en Tu cara me suena, después de que en el anterior programa el pulsador le diera la oportunidad de robar a uno de los personajes que le había tocado a sus compañeros. La cantante le robó Cher a Anne Igartiburu, quien finalmente imitó a Pet Shop Boys.

Al finalizar la actuación, Chenoa quedó muy sorprendida con la imitación, donde Rodríguez interpretó I can’t get no (Satisfaction). "Qué bien lo haces todo, has achertado muchísimo", valoró la cantante, quien además le robó el chiste a Àngel Llàcer.

Durante los ensayos, Llàcer enseñó a Míriam a andar como Cher, así como a mover la capa. El jurado se atrevió a hacer lo mismo encima de la pasarela, con la mala suerte de que Chenoa se tropezó subiendo, rompiendo parte de la estructura.

Pese a todo, la cantante salió ilesa del incidente y continuaron el desfile. Todos levantaron sus capas, conformando una frase motivacional para la concursante: "Míriam, tu show ha sido chernial".