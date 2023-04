Gema López celebra su 52 cumpleaños en 'Sálvame': "La segunda parte del partido la quiero vivir con la gente que me quiere"

Sálvame ha vivido este viernes una celebración: Gema López cumplía 52 años, y el programa de Telecinco lo ha celebrado con ella. La tertuliana ha expresado lo que espera de esta edad y el amor que siente por sus compañeros.

Kiko Hernández y María Patiño le han sacado un ramo de flores y una gran tarta de chocolate con fresas para que la colaboradora soplara las velas. "¡Cumpleaños feliz, amiga!", le ha deseado la presentadora. Emocionada, la cumpleañera ha agradecido la sorpresa.

"Esta vez se han gastado el dinero, ya era hora", ha señalado Hernández. Por su parte, Patiño le ha pedido que hable, "como las misses". "Hoy he estado reflexionando mucho, y yo no soy mucho de reflexionar. Pero he llegado a los 52, y la verdad es que estoy contenta", ha expresado.

"La segunda parte del partido la quiero vivir con todo lo que aprendí en la primera, con la gente con la que realmente me apetece estar, con la gente que me quiere y con los compañeros con los que me río", ha lanzado López, palabras muy aplaudidas por el equipo.

La tertulia de Telecinco le ha rendido homenaje con un vídeo recopilatorio de la colaboradora bailando en una fiesta. Para celebrar su cumpleaños, Gema se ha animado a bailar con María Patiño.