Mónica Cruz habla sobre la constante comparación con su hermana Penélope Cruz: "Celebro más sus cosas que las mías"

Pese a llevarse dos años de diferencia, Penélope Cruz y Mónica Cruz parecen hermanas gemelas. Aun teniendo carreras -eso sí, dentro de la misma industria- y vidas diferentes, siempre hay gente que las confunde.

Esto es algo con lo que la menor de las Cruz ha tenido que convivir desde que es pequeña y es por ello que durante su participación en el programa Hoy por Hoy de Cadena SER ha reflexionado sobre el tema.

"Para mí, verla trabajar desde tan joven con tanto esfuerzo me ha demostrado que se puede conseguir todo y mucho más de lo que uno puede pensar", comienza en su relato.

🎙 Cuando alguien compara a @Monicacruz1977 con su hermana:



"Espero que no eduquéis así a vuestros hijos, es muy feo. Ella ha sido el mejor ejemplo a seguir"

Cuando Àngels Barceló le pregunta sobre si "pudiera haber sido un lastre para su carrera" el ser su hermana menor, Mónica Cruz lo tiene claro: "Me puede poner muchas piedras en el camino, pero me da igual, porque para mí la prioridad es mi familia".

"No hay competición. Es imposible. Yo no puedo competir con mis hermanos. De hecho, celebro más sus cosas que las mías", añade la actriz, que considera a su hermana como "un ejemplo a seguir".

Por último, Mónica Cruz apunta que cuando la gente le hace comentarios como "me gustas tú más que tu hermana", ella no da crédito. "Yo les miro y digo '¿Hola? Estás hablando de mi hermana'. Si tienes varios hijos, espero que no los eduques así, porque es muy feo", concluye.