Laura Boado: "Me molestaría que me juzgase mi madre, mi hermano o mis amigos de toda la vida, el resto, qué va..."

La joven Laura Boado, modelo compostelana que saltó a la fama por su participación en La isla de las Tentaciones 6 se acaba de incorporar al equipo del restaurante de First Dates. Aunque ya ha tenido tiempo de estrenarse en las grabaciones del programa, en pantalla comenzará a aparecer en las entregas que se emitirán a partir de finales de mayo.

Aprovechando que el programa cumple 7 años en pantalla y que hoy se emite un especial por este aniversario (Cuatro, a las 21.45 horas), hablamos con ella sobre La isla de las tentaciones, First Dates, la fama y cómo funcionan las citas y el amor.

¿Cómo se fraguó su fichaje?Me llamaron un día y me preguntaron si quería venir y que nos conociéramos. Y dije, ‘venga pues que me conozcan’. Vine sin expectativas, ninguna y mira, me llamaron otra vez y me dijeron ‘oye, que eres tú’

¿Cómo te explicaron cuál era tu papel, en qué consistía el trabajo?Me dijeron que a veces, cuando no estuviese Carlos, yo iba a hacer el papel de recibir a la gente, siempre con una sonrisa y siendo agradable, haciendo que el invitado esté un poco como en casa. Creo que valoraron mucho que mi familia venga de la hostelería y de que me haya criado en un bar, en el bar de mis padres.

¿Eso influye?Creo que lo tuvieron en cuenta porque al final desarrollamos una sensibilidad con la gente y el saber escuchar, aunque suene a tópico. Está el camarero y te escucha y parece que hasta desahogas, pues es un poco así lo que hacemos nosotros, dar apoyo y que se olviden de cámaras y de todo lo demás y sea real. Por eso el programa es lo que es. La gente está muy a gusto y se olvida de las cámaras, y sólo está teniendo una cita, cenando con una persona que le gusta o no.



¿Ya veía antes First Dates?Cuando este programa empezó yo estaba en el Instituto… ¡qué depresión! (risas). Ya entonces lo comentábamos en los descansos.

¿Por qué le gustaba?Sobre todo, por el tema de la inclusión, es brutal. Nosotros un gay o una lesbiana podemos verlo como algo normal, pero mi abuela en un pueblo de Lugo, perdido en el monte, gracias a First Dates ha empezado a ver un poco el mundo de otra manera.

¿Le hace ilusión estar en un programa que rompe tabúes?Pues sí, me hace mucha mucha ilusión porque aquí en España hay muchos pueblecitos y mucha gente que por situaciones o circunstancias no ha conocido tanto mundo y viven un poco a la antigua y desde First Dates ayudamos a que la gente abra un poco la mente y piense que estas cosas son normales, porque son normales.

¿Ha tenido que tirar de cara de póker si ha entrado alguien con un aspecto muy peculiar?No, yo vengo del mundo de la moda, a mí ya no me asusta nada, ¿eh? (risas) He visto de todo y creo que al final tampoco soy quién para juzgar a nadie por cómo viste o por cómo se expresa. Sobre todo La isla de las tentaciones me ha enseñado a no juzgar a la gente, porque no puedes juzgar si no sabes la historia que tiene esa gente detrás o todo lo que ha pasado. Y no sólo La isla, lo que me enseña First Dates es no juzgar a la gente por lo que piensa o por lo que ves a través de una pantalla.

¿Se sintió muy juzgada en su paso por La isla?Sí, pero al final, ¿quién te juzga? Cuatro personas que no tienen nada que hacer en su casa, A mí me molestaría que me juzgue mi madre, mi hermano y mis amigos de toda la vida, el resto, qué va. Lo que piensen de mí me da tan igual… hay momentos que te pueden afectar más, porque estás en el foco mediático, pero yo fui yo misma e hice lo que sentía.

​Me gustaría que la gente que juzga, fuera allí. Ojalá toda España pudiese ir y ponerse en esa situación. Hay que tener narices para ir. Yo acepto las críticas, lo que no acepto son amenazas o insultos. Un día me afectó porque metieron por medio a mi familia, amenazándola. A mí que me llamen guarra… te lo llama cualquiera un día de fiesta, me da igual.

A veces pasa en el programa que sientan enfrente a dos personas que a priori no son su tipo, pero encajan. ¿Le pasa a usted, tiene un prototipo de pareja?Tanto mi paso por La isla, como mi paso por First Dates, me está ayudando a darme cuenta que no siempre es mejor lo que te entra por los ojos, luego conoces a otra persona que te llena más y eso se carga el físico y se carga todo. Que te conozcan de verdad, de corazón y ver cómo es una persona dentro y todo lo que ha vivido muchas veces llena más que un simple físico, y eso es así.

¿Le ha dado tiempo ya a aprender algo sobre cómo funciona el amor o las primeras citas?Hombre claro... los primeros días, te quedas un poco en shock por todo, porque yo no vengo de este mundo, pero piensas ‘es tal cual, como en casa’. Es muy guay porque les ves y al final te quedas con cómo se miran cuando entran, en las miradas que tienen… Me fijo mucho cuando está la chica esperando la barra y está entran la cita en cómo mira, en cómo se buscan con la mirada. En la primera impresión yo me fijo mucho y luego cuando están en la mesa ves cómo sonríen o cómo están conectando y es muy bonito.

¿Sabe leer bien ese lenguaje corporal?Sí, aquí lo estoy aprendiendo y a lo mejor voy por ahí un día y digo, “estos se gustan, hazme caso, hazme caso, que estos dos se gustan” (risas). First Dates te enseña esos ‘tips’.

¿Le cuesta a veces no saltar si alguien dice algo inconveniente o mete la pata con su cita?Tampoco me meto mucho en eso, porque cada uno al final hace y dice lo que quiere y cada persona es diferente, hay gente más abierta y gente más cerrada, hay hay de todo. Así es la realidad del programa, porque si todo fuese bonito e idílico no sería real. La gente viene y hace lo que quiere y es real.

¿Qué le pareció el clip del tipo que era condescendiente con la médico?Ese hombre que dijo eso y fue inconveniente, pero fue real. Vino aquí y fue él mismo. A lo mejor muchos que vienen aquí se cortan en decir una cosa porque sale en la tele. Ese dijo lo que pensaba y lo que dijo no es correcto, pero lo dijo y es la realidad.

¿Los nervios son el peor enemigo a la hora de ligar?Yo creo que sí, porque los nervios al final hacen que no seas tú mismo. Estás todo el rato pendiente de quedar bien, hacerlo bien, de que le gustes… y eso es lo peor, porque al final si te gusta alguien es porque el es él el mismo y si no eres tú mismo estás perdiendo el tiempo porque alguna vez saldrá tu verdadero yo y tu yo interior. Lo primero es ser uno mismo y si le gustas, para adelante.

¿Hablamos antes un poco del físico ¿es de las que cree en el body positive y en mirar más allá del aspecto de una persona?Hombre, claro. Me ha pasado a largo de mi vida, que me he sorprendido pensando ‘de primeras este chico no me cuadra’, pero luego le conozco y digo, ‘pero si al final es todo de cerebro, de conexión… El físico es lo primero que te puede llamar la atención, pero es que hay mucho más. Yo soy mucho de primero cuidarse interiormente y ya luego te cuidas en el envoltorio.



Aquí se ven todo tipo de relaciones, incluso abiertas y en La isla vemos muchos deslices, ¿la monogamia es la primera causa de la infidelidad?Yo no creo que sea la monogamia en sí. Al final es la comunicación que tienes con una persona. En el momento en que estás con tu pareja y quieres a esa pareja, pero te apetece abrir esa relación porque quieres probar, lo suyo es hablarlo. Muchas parejas rompen porque no lo hablan. Si lo hablasen y llegaran a un entendimiento, muchas parejas abrirían su relación. Otros dirían, ‘pues este es tu camino, yo sigo el mío’. La infidelidad la achaco más a la falta de comunicación o a que les de vergüenza que no a la monogamia en sí, porque hay gente que está bien con su pareja y ya está, no necesita nada más.

En la tele se parte de la realidad, pero hay una edición y a veces la gente duda, ¿hace falta educar en que en la tele hay verdad pero no deja de ser un show?Bueno, sucede en unos programas más que en otros, que son más o menos shows… este programa está súper súper bien editado, porque al final la cita dura una hora y pico y no puede salir entera en el programa y se pone lo más destacable de cada cita.

En un programa se puede distorsionar tu imagen o cómo eres en la vida real, quizá me pasó a mí, pero cuando me conoces te das cuenta de que soy una tía real, una tía divertida, una tía sensible...

Ya es usted una persona bastante conocida, ligando, ¿le afecta por no saber si gusta por sí misma o por ser famosa? ¿Siendo guapa ha tenido problemas para ligar?Bueno, sí que he tenido problemas, que yo de pequeña muy guapilla no era… Luego ya tuve un Glow Up (mejora) y me volví alguien más agraciada (risas).

​Lo de no saber por qué la gente se acerca les pasa a muchas personas que se hacen conocidas, pero no sólo en el amor, sino en amistades, o en con quién te juntas. Me pasa que me cuesta un poco fiarme de la gente. Aunque te digo que se huele desde que entra por la puerta quién está por el famoso y la tontería.

¿Salir en un reality es exponerse? Es igual First Dates que la Isla de las tentaciones?En este programa no te expones igual, aquí si no quieres contar nada de tu vida, no lo cuentas, pero en La Isla al final salen cosas de tu relación y la gente habla, habla, habla, habla... sin conocerte de nada. Aquí como mucho te puede salir un meme en Twitter y te vas para tu casa tranquilita (risas).



Aquí llega la gente para conocer a alguien de verdad y eso es lo bonito, que si alguien tiene mala suerte y no encuentra el amor o le cuesta, nosotros les ayudamos y eso es lo guay del tema. Ayudamos a la gente y ayudamos de verdad.

¿Le ha cambiado mucho su vida personal desde que está en la tele? ¿Tiene a alguien que le mantenga los pies en el suelo?Gracias a mi madre, a mi hermano y a mi familia me considero una persona que no se me van a subir los humos a la cabeza. He estado en etapas y en situaciones en mi vida en las que se me podía haber crecido el ego un poco por lo que sea y no ha sido el caso, es algo que no me sale. Y tranquilo que si me sube un poquito mi madre me dice “Lauriña, tranquila, ya está” (risas). Pero no es el caso, nunca me han tenido que decir nada porque, al contrario, muchas veces me pasa que estoy como de bajón más que del subidón de “soy la mejor”.

A priori, podríamos entender que el hecho estar tele, de ser famoso y podría subir el ego, pero quizá provoca también más inseguridades…No, no creas… sí que es verdad que te quieres ver bien, pero luego soy la primera que se va al súper y te baja con unas pintazas… Yo creo que depende de la personalidad. Hay mucha gente que te juzga y tienes días buenos y tienes días malos y unos días te afecta y otros no, porque llega un momento en el que todo te la resbala. Así que intento pasar de los comentarios y seguir con mi vida, que yo creo que tengo más cosas buenas que agradecer que ver siempre lo malo, no merece la pena.

Hablaba de ese pueblecito de su abuela ¿cómo viven que de repente que haya una persona conocida en un pueblo?De Portomarín, que es de donde es mi abuela, no lo sé, porque son cinco casas… En Santiago sé que fue un shock y salió mucho el periódico y mis amigos fliparon un poco, pero para bien, porque no se lo esperaban… como yo, que tampoco me esperaba estar aquí. Así que solo puedo estar agradecida a todos los que me han apoyado, a mi familia, a mis amigos, a la Isla de las Tentaciones y a First Dates.