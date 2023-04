Muere la madre que se tiró con su hija por la ventana de un quinto en Avilés

La madre que se tiró con su hija de 7 años por la ventana en la localidad asturiana de Avilés, ha muerto este viernes en el Hospital Universitario de Asturias, según informó El Comercio.

Finalmente la mujer no ha podido superar las heridas provocadas por el salto desde un quinto piso. El suceso tuvo lugar el pasado 5 de abril, cuando la madre decidió saltar con su hija en brazos, la cual gritó "Mamá, no me tires", según los testigos que presenciaron los hechos.

Los hechos ocurrieron al no asumir la mujer el nuevo régimen de visitas que había acordado la Fiscalía acerca del régimen de visitas de la pequeña. Durante la madrugada del día anterior al suceso, el padre y el abuelos de la niña fueron detenidos por una reyerta por la cual tuvieron que acudir al hospital.

Los dos hombres, con una orden de alejamiento entre ellos, comenzaron una fuerte discusión por temas familiares que desembocó en una trifulca con un bate de béisbol, un martillo, un cuchillo de cocina y un espray de pimienta.

Como consecuencia de dicha pelea, la justicia asturiana dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para el abuelo de la niña. Esta sentencia se ha anunciado ante el riesgo de volver a agredir al padre de su nieta, quien quedó en libertad, aunque imputado por un delito de lesiones.