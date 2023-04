'En boca de todos' habla con la hija de Paco de Lucía sobre la recuperación de los derechos de 37 canciones del compositor

Desde su fallecimiento en 2014, los familiares de Paco de Lucía se encontraban en una batalla judicial por los derechos de 37 canciones compuestas por el artista y que, hasta ahora, compartía con su productor. Ahora, un juez ha fallado a favor de las peticiones de la familia y ha devuelto los derechos de las composiciones.

Este viernes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Lucía Sánchez, hija de Paco de Lucía. Hasta la fecha, el músico José Torregrosa figuraba también como coautor de las canciones. La sentencia ha resuelto que el productor, únicamente, se había encargado de transcribir las partituras.

Además, el juez ha condenado a los herederos de Torregrosa a devolver las cantidades percibidas por las 37 canciones además de una indemnización de 10.000 en concepto de daños morales. Con esta sentencia, la familia del guitarrista pretende que Paco de Lucía recupere el honor de su legado.

Durante su conexión con el matinal de Cuatro, Lucía Sánchez ha recalcado: "Sentimos que se ha hecho justicia, aunque yo he sentido siempre que había justicia porque sentía esa autoría. Ni yo ni el mundo entero, que conoce la música de Paco, podía creerse que esas obras estuviesen en coautoría con nadie más".

"Hay una prueba muy contundente y lo establecido en la sentencia era obvio", ha agregado Sánchez que, además de ser hija del compositor es abogada experta en propiedad intelectual y ha llevado personalmente el caso.

"José Torregrosa era un músico experto en música clásica. Era una persona que sabía transcribir y registrar música. Seguramente, estuvo a su lado en mucha parte de la producción, pero no de la creación. Era una persona que trabajaba en la discográfica y, por supuesto, trabajaron juntos, pero Paco me trasladó en vida que él era el autor 100% de esa obra y que Torregrosa no tenía ningún porcentaje autoral ni había participado en ningún caso en la creación de la obra", ha señalado Lucía Sánchez.

"Entre dos aguas es el caso en el que hay más pruebas porque es una obra completamente improvisada que faltaba para cerrar el último disco y presentarlo a la discográfica. Se grabó en uno o dos días. Es una obra que, previamente, se había ido cocinando, pero se improvisa en ese momento y se graba. Ahí hay una prueba fuerte de que Entre dos aguas es, absolutamente, una rumba improvisada y esta persona no está en su participación creativa", ha destacado la abogada.

Respecto a los rumores acerca de que Paco de Lucía se había llevado los derechos de autor de Camarón de la Isla tras la muerte del cantaor gitano, Lucía Sánchez ha apuntado: "Creo que por este tema me dedico a la propiedad intelectual, quería conocerlo a fondo. A Paco esto le hizo mucho daño porque era el creador de los temas. Camarón era un maravilloso intérprete, pero las músicas y las letras no las creaba él. Sí las difundía maravillosamente, pero no era el creador".

"La SGAE lo que registra es el derecho de autor. Camarón está registrado en otra entidad que es la AIE, la entidad de Artistas e Intérpretes ejecutantes. Creo que ahí hubo un conflicto de conceptos porque Camarón no fue autor de las obras, sino el intérprete, el mejor intérprete, pero no creaba la parte musical. En las disputas que hubo con mi padre, la creación de las letras no era de Camarón", ha agregado Sánchez que, además, ha señalado que el conflicto con la familia del cantaor por este motivo se ha solucionado: "Creo que ellos tienen claro que Camarón interpretaba y Paco creaba".