El programa En boca de todos ha relatado este viernes la historia de Loredana, una mujer condenada a dos años y nueve meses de prisión por cortar la mejilla con un cristal a su pareja mientras presuntamente intentaba defenderse de una paliza, y a la que se le ha negado el indulto.

Según ha informado Nacho Abad en el programa, "el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez ha denegado el indulto" que Loredana esperaba para evitar su condena. El matinal ha podido hablar con la mujer maltratada.

Loredana comenzó una relación con su expareja en 2017, pero ese mismo año lo dejaron tras haber sido víctima de una brutal agresión: "Me dio una paliza en mi propia casa con mi madre presente en la vivienda. Ese día vino a mi casa, yo estaba con el móvil y me lo quitó, como siempre. Se dio cuenta de que había desbloqueado a mi exnovio, que no tenía por qué tenerle bloqueado. Se volvió loco y me empezó a pegar". Tiempo después y pese a la orden de alejamiento, él consiguió verla cara a cara en pleno centro de Madrid.

El hombre la arrinconó y la tiró al suelo, donde comenzó a golpearla. Para defenderse, Loredana agarró un trozo de cristal y le cortó el rostro. La pesadilla de la joven continuaba, pues el presunto maltratador escribía a las amigas de esta para controlar todos los movimientos. "Que no baje por el barrio, si baja a Conde voy a ir a reventarla. Como te pille, te puedo matar, prefiero ir a la cárcel solo por una", apuntaba uno de los mensajes que recibió una de las amigas de la joven.

Además, el supuesto agresor también enviaba mensajes a Loredana: "Te voy a matar, niña, me la pela. Guarda los mensajes que quieras, pero como te pille, que te voy a buscar, vas a flipar. Tú vas a morir, no me dejes así que la curiosidad es lo que va a hacer que te reviente la cabeza. Cuando te coja, verás".

"Sinceramente, tenía mucho miedo. No supe cómo actuar y coger el cristal fue lo que me salió en ese momento. Bajamos hacia un grupo de policías. Como él tenía una herida abierta se lo llevaron al SAMUR y a mí me llevan directamente a comisaría", ha narrado Loredana que, además, ha apuntado que la segunda agresión se produjo porque él le pidió mantener una conversación: "Me empezó a pedir perdón y me dijo que quería hablar con mis padres para pedirles perdón por lo que había hecho. Le llamó una chica para decirle que iba para allá y le dije que me iba a mi casa. Me empezó a insultar, me tiró un trozo de comida y me empezó a pegar".

Pocas horas después de la agresión tuvo lugar un juicio rápido: "Ni él testifica ni yo testifico", ha explicado Loredana que, por ello, pensó que la causa estaba cerrada. Sin embargo, su expareja presentó una denuncia al salir del juzgado por esos mismos hechos y ella no se enteró hasta meses después, cuando Loredana ya había quitado su denuncia. El juicio se celebró y terminó condenada a dos años y nueve meses de cárcel".

Pese a que la joven recurrió la decisión judicial y pidió un indulto al Gobierno, el ejecutivo se lo ha denegado: "Tengo derecho a otro recurso. Hemos recurrido el indulto. Tendremos que esperar mínimo seis meses o un año. El indulto lo llevaba esperando un año año y medio", ha agregado Loredana durante su intervención en el matinal de Cuatro.